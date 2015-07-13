13.07.2015 - Alman basınından özetler



Der Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, Yunanistan krizinin Euro Bölgesi'ni güçlendireceğine dikkat çekiliyor.

„Yunanistan krizi ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, bu sürecin sonunda Avrupa ülkeleri birbirine daha da yakınlaşmış olacak. Artık Avrupa enerji tasarruflu elektrik süpürgeleri veya saç kurutma makinelerini tartışarak kendisini gülünç duruma düşürmeyecek; bundan böyle Euro Bölgesi'nde net çizgileri olan, uyumlu bir ekonomi ve maliye politikası üzerinde durulacak. Sadece ve sadece daha fazla katılım sayesinde Yunanistan gibi bir krizin tekerrür etmesi engellenebilir. Yunanistan'lı veya Yunanistan'sız, karar günlerinin sonunda Euro Bölgesi ülkeleri bugün olduğundan daha fazla dayanışma içinde hareket edecek ve Euro Bölgesi'nde Euro'yu ödeme aracı olarak kullanmayan dokuz ülkeden bir adım öteye geçecekler.”

Bild gazetesi Yunan hükümetinin tutumunu eleştiriyor:

“Avrupa ruhlar alemini andırıyor. Bilinmeyen bir yöne doğru ilerliyor. Yunanlar bütün kırmızı çizgileri aşıyor. Verdikleri sözleri tutmuyorlar. Hiç kimse de buna ses çıkarmıyor. Tsipras, Avrupa değerlerini böyle çiğniyor. Ve bunun için ödüllendiriliyor. Bu böyle de devam edecek. Bu art niyetli bir oyun. Başbakan Merkel, “En önemli ödeme aracı yitirildi: Güven ve güvenilirlik” sözleriyle durumu özetledi. Merkel'in bu umutsuzca çağrısı, Avrupa'nın çöküşün eşiğinde olduğunu gösteriyor. Zira sadık dostları Fransa ve İtalya birdenbire politikalarını değiştirip, Tsipras'ın meydanda dilediği gibi at koşturmasına izin verdiler. Yunanistan bu sayede zaman kazanıyor. Oysa, bu esnada önemli bir hakikat yitiriliyor: Güven ve güvenilirlik. Bu değerleri es geçen bir Avrupa'da vatandaşlar kendilerini evlerinde hissedemez.”

Nordwest Zeitung, Yunanistan krizini Euro Bölgesi'nin geleceği açısından ele alıyor:

“Euro bir patlayıcıya dönüşüyor. İşbirliği yerine büyük bir siyasi yangına tanıklık ediyoruz. Almanya'da insanlar bıktı. Vatandaşlar, milyarlarca euroyu Yunanistan kaosunda batırmak istemiyor. Fransa ve İtalya gibi ülkeler ise Yunanistan'ı Euro Bölgesi içinde tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylüyor. Euro'nun bir transfer birliği, huzursuzluk ve maliye politikaları açısından bir kumara mı dönüşeceği yoksa uçuruma giden bu yoldan geri mi dönüleceğinin kararı bugünlerde verilecek.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Almanya-Fransa ilişkisinin Avrupa'nın geleceğinde beliryeceği olacağı görüşünün savunulduğu bir yoruma yer veriyor.

"Paris ve Berlin sık sık Avrupa politikaları konusunda farklı görüşleri benimsedi fakat genel eğilim söz konusu olduğunda birbiriyle anlaşmayı hep başardı. Temel sorunların ele alındığı ve Yunanistan'ı aşan bu krizde ise uzlaşma alanı giderek daralıyor. Almanya'nın Avrupa politikası, krizin doruğa çıktığı anlarda daha da Almanlaştı, Fransa'nın politikası ise Fransızlaştı. Avrupa Birliği'nde kuzey ve güney ülkeleri arasındaki çatışma, Alman-Fransız ilişkisini de içine alarak devam ediyor. Bu, Yunanistan'ın durumundan daha fazla endişe yaratan bir nokta. Şayet iki lider ülke Avrupa Birliği için gereken reform konusunda ortak bir tutum benimsemeyi başaramazsa, Avrupa'yı karanlık bir gelecek bekliyor demektir.”