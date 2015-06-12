12.06.2015 - Alman basınından özetler

Frankfurter Rundschau gazetesi mülteciler konusunda “AB’nin dış

Sınırları” başlıklı yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“En iyisi AB Komisyonu birkaç yüz kilometre uzunluğunda dikenli tel ve bir

de büyük kilit satın alsın. Kapısına da ‘Burası AB – Kimse Giremez’

tabelasını assın. O zaman bu mülteci akınının üstesinden gelinmiş olur,

Avrupa tek başına kalır, mülteciler

de başlarının çaresine bakarlar.

Gündemdeki polemikler, AB’nin dış sınırlarının daha etkili kontrolü

konusunda sürekli devam eden tartışmaların ne ölçüde kısa vadeli

düşüncelerin ürünü olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür önlemlerle

sorunlar çözülmüyor, mülteciler de ortadan kaybolmuyor; sadece Avrupa’dan

uzak tutulmuş oluyorlar. Akdeniz’de ölümcül tekne yolculuklarına atılacak

kadar hayatlarından bezmiş olan insanlar için öte yakadaki etkili sınır

kontrolleri pek caydırıcı olmayacaktır. Mülteciler konusunda yeni

uygulamalara ihtiyaç var; daha fazla sınır kontrolü ise bu tür uygulamalardan

değil.”

Yunanistan, uluslararası kreditörlerle anlaşamazsa haziran ayında ülkenin

yeniden iflasın eşiğine gelebileceğine işaret ediliyor. Frankfurter

Allgemeine Zeitung internet portalındaki yorumunda, Atina’nın kreditörlerle

görüşmelerinde ustaca manevralar yaptığı görüşünü savunuyor:

“Deneyimsiz olduğundan söz edilen Yunan hükümeti, alacaklılar ile

görüşmelerinde onları ustaca yönlendiriyor. Atina uluslararası alacaklılardan

inanılmayacak bir meblağ olan 325 milyar euroyu kredi olarak almayı

başarmıştı. Şimdilerde Yunanistan eğer Euro Bölgesi’nden çıkartılacak

olursa, bunun AB’ne mali yükünün çok ağır olmasına gayret ediyor.

Yunanistan vatandaşları bankalardan para çekebiliyor ve bu paraları dış

ülkelere, örneğin İsviçre’ye gönderebiliyorlar. Yunanistan’ın para birliğinden

çıkartılması durumunda, ülkenin dış ülkelerdeki mali varlığı güven altında

olacak. Buna ek olarak Yunanistan’ın Avrupa Merkez Bankası’ndan 100

milyar euro kredi avans alması

da mümkün. Burada insan kendi kendine

soruyor: Brüksel mi, Berlin mi, yoksa Atina mı daha akıllı?”

Alman Federal Meclisi’nin bilgisayar ağına yönelik mayıs ayı ortalarında

yapılan siber saldırıların sanıldığından daha büyük hasara yol açtığı ve tüm

sistemin yenilenmesinin gerekebileceği belirtiliyor. Birçok Alman gazetesi

gibi Landeszeitung da konuya ilişkin yorumunda, bu saldırının ardında

kimin olabileceğini irdeliyor:

“Federal Meclis’e yapılan bugüne kadarki en büyük siber saldırı korkutucu!

Çünkü bu saldırının ardında Rus istihbarat servislerinin olduğu söyleniyor.

Bu saldırı, bundan sonra olabileceklerin bir ön habercisi niteliğinde. Çünkü

her derde deva gibi görülen dijitalleşme, içinden ne çıkacağı bilinmeyen

Pandora’nın Kutusu gibi. Vatandaşlarını kontrol altında tutmak isteyen

hükümetler, ya da başka ülkelere siber saldırılarla zarar vermek isteyen

çevreler, suç şebekeleri, tüketici kitlesini şeffaf hale getirmek isteyen büyük

firmalar için dijitalleşmenin büyük

bir çekiciliği var.”

Augsburger Allgemeine gazetesi de aynı konuyu yorum sütünlarına taşımış:



“Bu siber saldırıda her şey yabancı bir istahbarat örgütünün maksatlı bir hedef

güttüğüne işaret ediyor. Rusya, Çin ve de Kuzey Kore son yıllarda siber

casusluk konusunda donanımlarını oldukçe zenginleştirdiler. Moskova ve

Pekin, ortaya güvensizlik tohumları serperek, demokratik kuruluşların ve

onların temsilcilerinin varlığı konusunda kuşkular uyandırarak, açık ve

liberal toplumları nasıl istikrarsız hale getirebileceklerini iyi biliyorlar. Bu,

tehlikeli bir zehirdir! Bu durumda Federal Meclis'in yapacağı tek bir şey var:

Kendini daha iyi donanımlarla, daha güvenli konuma getirmek.”