12.01.2015 - Alman basınından özetler



Hannoverssche Allgemeine Zeitung, Paris'teki terör kurbanlarını anma yürüyüşünü konu alan yorumunda şu satırlara yer vermiş:

“Bu büyük trajedi aynı zamanda Fransızlar için kendilerini bir değerler topluluğu olarak tanımlama fırsatı olabilir. Saldırı öncesinin Fransasına büyük bir güvensizlik hâkimdi. Fransa küreselleşme ve göçün altında ezilmekten korkuyor, güçlü bir lider arıyordu. Cumhurbaşkanı François Hollande bu krizde beklentileri şimdiye kadar yerine getirebildi.”

Rhein-Neckar Zeitung terörü telin yürüyüşüne şöyle değinmiş:

“Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler omuz omuza verip terörü lanetlediler. Paris'in hafta sonunda bütün dünyaya vermek istediği mesaj buydu. Charlie Hebdo'ya verilen tahribatın yıkıntıları arasından yepyeni bir dayanışma havası doğdu. Ne kadar, göstericilerin arasına karışan Le Pen'ci Fransız milliyetçileri bu dayanışmayı istismar etmeye çalışsalar ve Pegida yabancılaşma korkusunu bahane edip yeniden meydanları doldursa da barış ve hoşgörü için sokaklara dökülen on binler küçümsenmemeli.”

Kendilerini Batı'nın İslamlaştırılmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler (Pegida) olarak adlandıran yabancı ve Müslüman aleyhtarı çevrelerin Dresden'de düzenleyecekleri gösteri Stuttgarter Nachrichten gazetesinin yorumuna konu olmuş:

“Pegidacılar, Charlie Hebdo mensuplarının katledildiği saldırıyı bahane edip Fransa'da vuku bulan trajediyi suiistimal edeceklerine, komşu Fransa'nın bu zor saatlerinde savunduğu ve yücelttiği değerleri örnek almalılar: Kardeşlik, özgürlük ve eşitlik. Paris'teki olayda fanatiklere karşı bu değerleri savunmaya çalışırken hunharca katledilen polis Müslüman'dı. Pegidacılar bir nebze haysiyet sahibi olsalardı, ölülere saygıdan tiksinti veren yürüyüşlerini iptal ederlerdi.”

Sächsische Zeitung ise Dresden yürüyüşlerini şöyle değerlendiriyor:

“Dresdenliler Pegida'nın yavan ve karanlık eylemine misilleme olacak böyle bir hareketin hasretini çekmekteydiler. Dresden sakinleri sokakları onlara bırakmayıp, kentlerinin dünyadaki imajına gölge düşürülmesine izin vermeyeceklerini nasıl gösterebilirlerdi? Uzun süre o günü beklediler. Nihayet dünkü Pazar geldi ve on binlerce Dresdenli sanıldığı gibi olmadıklarını ya da nasıl olmak istediklerini gösterdi: Dünyaya açık, hoşgörülü, modern ve dost olan bir Dresden. Dresden halkı bunda başarılı oldu. Bu yürüyüş bölünmüş haldeki sakinlerinin yeniden birlik haline gelmesine yardımcı olacaktır.”