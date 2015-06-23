12 milyon Suriyeli muhtaç



Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Başkanı Bärbel Dieckmann, Berlin’de örgütün yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre, 12 milyon Suriyeli yardıma muhtaç.

Bunlar arasında Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki 7 milyon mülteci de bulunuyor. Halihazırda Türkiye’de yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor; bunların bir milyonunu çocuk ve gençler oluşturuyor.

Yaklaşık 3 hafta önce mültecileri ziyaret eden Dieckmann, özellikle Türkiye’de olumlu izlenimler edindiğini aktardı. Mültecilerin sadece yüzde 15’inin kamplarda yaşadığı belirten Dieckmann, Türkiye’nin desteğinin büyük olduğunu söyledi.

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Başkanı Dieckmann, Türkiye’nin ekonomik gücüne rağmen mülteci sayısının fazlalığı nedeniyle uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dieckmann, örgütün geçen yıl Türkiye’yi 19 milyon euro hacmindeki projelerle desteklediğini belirtti.

Felaket uyarısı

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Başkanı Bärbel Dieckmann, Suriye'deki iç savaşın sonucunda ortaya çıkan insani krizin bir felakete dönüşebileceği yönünde de uyarılarda bulundu. Dieckmann, Suriye’deki savaşa ufukta bir siyasi çözümünün görünmediğini belirtti.

Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin politikanın başarı gösteremediği alanlarda daha güçlü varlık göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Dieckmann, Suriye’deki durumun "İkinci Dünya Savaşı’nın ardından enkaza dönen Almanya" ile karşılaştırılabileceğini ifade etti.

Dieckmann, uluslararası yardım çalışanları için Suriye’ye girmek çok tehlikeli olduğu için ancak Suriyeli güçlerle işbirliği aracılığıyla yardım ulaştırabildiklerini belirtti.

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü’nün geçen yıl ağırlık noktası Suriye, Türkiye ve Kuzey Irak’taki Suriyelilere yardım oldu. Örgütün 200 milyon euroluk yıllık bütçesinin 30 milyonu Suriyelilere yardıma ayrıldı.