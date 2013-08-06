12 maçlık ceza 6 maça indirildi!

Çaykur Rizespor, renklerine kattığı Çek Cumhuriyeti‘nin Sparta Prag takımının Kamerunlu 25 yaşındaki forvet oyuncusu Leonard Kweuke, Çek Cumhuriyeti Kupası'nda onanan Mlada Boleslav maçında rakibinin ayağını kırdığı için 12 maç ceza almıştı. Çaykur Rizespor'un, Çek Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru üzerine futbolcunun aldığı ceza 6 haftaya indirildi. Olaydan sonra cezası nedeniyle Çek Cumhuriyeti’nde 6 karşılaşmada forma giymediği belirtilen oyuncunun cezası böylece bitmiş oldu.



Kweuke'nin, Süper Lig'in ilk haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın görev vermesi halinde Çaykur Rizespor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.