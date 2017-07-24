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Spor

12 Dev Adam parkeye çıktı!

İtalya'daki hazırlıklar 5 Ağustos'a kadar sürecek

24 Temmuz 2017 18:59

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İtalya'nın Bormio kentinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda millilerin, ısınma hareketlerinin ardından bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Uzun ve kısa oyuncuların iki gruba ayrıldığı antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'daki hazırlık kampını 5 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürdürecek.

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