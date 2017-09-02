12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Türkiye-Rusya 73-76

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Basketbol Takımı\'mız 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'ndaki ilk maçında Rusya\'ya mağlup oldu.

Maça Cedi Osman\'ın basketiyle başlayan Milliler daha sonra basit top kayıpları sonrası ilk periyodu 15-20 geride kapattı. Savunma dozajını ikinci periyotta arttıran ve Rusya\'yı top kayıplarına zorlayan Türkiye son saniyelerdeki basit top kayıplarıyla devreye 33-36 geride girdi. Üçüncü çeyrekte daha dengeli bir maç olurken Rusya son periyoda 55-51 önde girdi. Son çeyrekte son dakikalar müthiş mücadeleye sahne oldu ancak daha tecrübeli basketbolculara sahip olan Rusya karşılaşmadan 73-76 galip ayrılan taraf oldu.

A Milli Takımı\'mız D Grubu\'ndaki 2\'nci maçında yarın saat 21.00\'de Büyük Britanya\'yı konuk edecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda 2\'nci gün alınan diğer sonuçlar şöyle:

D GRUBU

Belçika - Büyük Britanya 103-90

Sırbistan - Letonya 92-82

C GRUBU

Macaristan - Hırvatistan 58-67

İspanya - Karadağ 99-60

Romanya - Çek Cumhuriyeti 68-83

