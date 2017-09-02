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12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Türkiye-Rusya 73-76 İSTANBUL,(DHA) A Milli Basketbol Takımı'mız 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya mağlup oldu

02 Eylül 2017 02:11

Türkiye-Rusya 73-76

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Basketbol Takımı\'mız 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'ndaki ilk maçında Rusya\'ya mağlup oldu.
Maça Cedi Osman\'ın basketiyle başlayan Milliler daha sonra basit top kayıpları sonrası ilk periyodu 15-20 geride kapattı. Savunma dozajını ikinci periyotta arttıran ve Rusya\'yı top kayıplarına zorlayan Türkiye son saniyelerdeki basit top kayıplarıyla devreye 33-36 geride girdi. Üçüncü çeyrekte daha dengeli bir maç olurken Rusya son periyoda 55-51 önde girdi. Son çeyrekte son dakikalar müthiş mücadeleye sahne oldu ancak daha tecrübeli basketbolculara sahip olan Rusya karşılaşmadan 73-76 galip ayrılan taraf oldu. 
A Milli Takımı\'mız D Grubu\'ndaki 2\'nci maçında yarın saat 21.00\'de Büyük Britanya\'yı konuk edecek.
Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda 2\'nci gün alınan diğer sonuçlar şöyle:
D GRUBU
Belçika - Büyük Britanya 103-90
Sırbistan - Letonya 92-82
C GRUBU
Macaristan - Hırvatistan 58-67
İspanya - Karadağ 99-60
Romanya - Çek Cumhuriyeti 68-83
 

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