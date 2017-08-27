'12 Dev Adam' EuroBasket'e hazır

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2017 öncesindeki son hazırlık maçında Karadağ’ı 84-70 yenmeyi başardı, son 5 hazırlık maçını da kazanarak dev organizasyonu beklemeye başladı.

Milliyet'ten Ümit Avcı'nın maçla ilgili yazısı şöyle:

"Maça tutuk başladı ekibimiz, Karadağ 7. dakikada skoru 20-4 yaptı. Ekibimizin sadece 2 saha içi basket bulduğu ilk çeyrek 20-10 Karadağ üstünlüğüyle tamamlandı. 2. periyotta 4 kısalı sistem ile baskının dozu arttı. Savunma yaptığı anda hücumları iyi kullanıp, skor bulan ekibimiz, Cedi ile coştu, 33-14’lük seriyle soyunma odasına 43-37 galip giren taraf oldu. Bir kez daha ribaunt sıkıntısını savunmada kaptığı toplarla gideren ve Karadağ’ı da 21 top kaybına zorlayan milliler, ilk çeyreğinde 16 sayı geriye düştüğü maçta farkı 17’ye kadar yükseltmeyi bildi, maçı 84-70 kazandı."