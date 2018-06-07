116 yıllık bina restore edilecek

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 10 yıl önce çıkan yangında atıl duruma düşen 116 yıllık tescilli tarihi binasının restore edileceği, binayı çevreleyen 3 hektarlık bahçenin ise Kent Park olarak hizmete açılacağı belirtildi.

Osmanlı Sultanlarından 2\'nci Abdülhamit tarafından 1902 yılında yaptırılan ‘Canik Hamidiye Hastanesi’nin binası, sonraki süreçte Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet verdi. Tarihi bina, 10 yıl önce çıkan yangında, hasar gördü. Atıl hale düşen binanın restore edilmesi, çevresindeki 3 hektarlık alanın parka dönüştürülmesi için proje hazırlandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, projeyi anlattı.

Bakan Dr. Ahmet Demircan, “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasına alana taşınmasının ardından, hastane arazisi ve buradaki tescilli bina ile ilgili proje tasarlandı. Söz konusu proje için Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzaladık. Milli Emlak Genel Müdürlüğü projeyi onayladı. Belediyemize tahsisi gerçekleştiğinde söz konusu alan, park haline getirilecek. Tarihi bina korunacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımıcısı Zennube Albayrak ise, “Burayı bölge parkı olarak değerlendireceğiz. Alanda yer alan tarihi değerimiz olan tescilli bina ise korunacak. Onu korumak zorundayız. Restore edeceğimiz ve koruyacağımız binamız, sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılacak. Burayı komple bir şekilde halka açacağız. Tarihi binamız, kentimizin göbeğinde sosyal alan olarak kullanılacak. Bölgedeki duvarları da yıkacağız. Bu geniş alanı halkımızla bütünleştireceğiz” diye konuştu.

Zennube Albayrak\'ın projenin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandığını belirtildi.

BİNANIN TARİHÇESİ

Hastane Mahallesi’nde 1902 yılında inşa edilen bina, ‘Canik Hamidiye Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. 1908 yılında Opr. Dr. Yorgaki Bey’in hastaneye ilk baştabip olarak atanmasıyla ismi ‘Canik Gureba Hastanesi’ oldu. 1.Cihan Harbi sırasında hastane faaliyetleri kısa bir süre durduruldu. 1919 yılında İngilizlerin Samsun’u işgallerinde Amerikalılar hastaneye el koydu. 1920 yılında Amerikalılar Samsun’u terk ederken hastaneyi bir kurula devretti. 1924 yılında Samsun Millet Hastanesi ismini aldı. Hastane 1954’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na verildi ve ismi Samsun Devlet Hastanesi oldu. Samsun Devlet Hastanesi’ni onarmak ve yeni ek tesisler ilâve etmek üzere 1963 yılında Samsun Devlet Hastanesi Yardım Derneği kuruldu. Bu dernek ilk önce 30 yataklı ek bir bina inşa ederek hastanenin yatak sayısı 80’e çıkartıldı. 1970 yılında yatak sayısı 160 oldu. 1970 yılında devlet hastanesinin başka yere taşınmasıyla bir süre boş kalan bina da 1971 yılı Mayıs ayında Karadeniz Bölgesi Ruh Sağlığı hizmete sokuldu. İsmi daha sonra Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak değiştirildi. 1980 yılında hastanenin ismi Karadeniz Bölgesi unvanı kaldırılarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yapıldı.

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