11 Eylül kurbanları anıldı



11 Eylül terör saldırılarının kurbanları anısına ilk tören New York’ta saldırının gerçekleşmiş olduğu yerel saatle 08.46’da başladı. Saldırı öncesinde Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu Sıfır Noktası'nda (Ground Zero) düzenlenen törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından kurbanların yakınları ve polisler tarafından saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Saldırıların 15’inci yıldönümünde düzenlenen törene ABD Başkan adayları Hillary Clinton ile Donald Trump da katıldı.

Washington'da Beyaz Saray’da ise saat 08.46’da yapılan bir dakikalık saygı duruşuna ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama katıldı. Obama daha sonra ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile birlikte Pentagon’u ziyaret ederek, bir konuşma yaptı. Obama konuşmasında, 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının kurbanlarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Obama, El Kaide ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelede ilerme kaydettiklerine işaret etti. Obama, teröre karşı kararlılıkla mücadelenin yanı sıra ABD’nin kendi değerlerini de pekiştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Obama konuşmasında, Amerikan ulusunun sahip olduğu çeşitliliğin bir zayıflık olmadığını, aksine geçmişte de günümüzde de en büyük güç olduğunun altını çizdi. Obama, Amerikan halkına çağrıda bulunarak, “bizim bölünmemize izin vermeyin” dedi.

Pennsylvania eyaletinin Shanksville kenti yakınlarında ise United Havayolları'nın 93 uçuş numaralı uçağının düştüğü yerde bir tören düzenlendi. Yerel saatle 10.08'de toplanan yüzlerce kişi tarafından 15 yıl önce kaçırılan uçakta yaşamını yitiren 40 kişi anıldı.

Saldırıların olumsuz etkileri sürüyor

Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti. El Kaide terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda iki uçak New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu İkiz Kulelere çarpmıştı.

Uçaklardan biri Washington’daki Savunma Bakanlığı Pentagon’ı hedef almış, bir diğer ise Pennsylvania eyaletinde düşürülmüştü. Halen yaklaşık 75 bin kişi saldırıların fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkileri ile mücadele ediyor.