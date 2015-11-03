102 nüfuslu köye 500 sığınmacı



Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Sumte köyü şu sıralar yeni konuklarını bekliyor. Köy halkı önümüzdeki günlerde 500 sığınmacıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Sığınmacı sayısının 750’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Sumte köyünün sığınmacılara ev sahipliği yapması için seçilmesinin nedeni ise köyün şu anda kullanımda olmayan 20 boş binayı barındırması. Yeni yapılan sığınmacı barınağının kantini bin kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip.

Aşağı Saksonya yönetimi başlangıçta bin sığınmacıyı burada barındırmayı planlıyordu. Köy sakinlerinin ise bu plandan ekim ayı başında haberi oldu. Muhtar Christian Fabel haberi ilk duyduğunda inanamadığını söylüyor ve ekliyor: Bin sığınmacı, kişi başına on sığınmacıya denk geliyor. Köydeki hava çok da olumlu değil, ne ile karşı karşıya olduğumuzdan emin değiliz.

Köy sakinleri endişeli

Fabel hemşehrilerinin endişelerini yetkililerle paylaşmış. Güvenlik konusu, sığınmacıların nerede alışveriş yapacağı, bu kadar çok kişi köye yerleşince GSM operatörlerinde baz istasyonlardan kaynaklı iletişim sorunu yaşanıp yaşanmayacağı akla gelen bazı sorular. Toplantıda bir vatandaş ise sığınmacıların, köyün gelir kaynağı olan doğa turizmini sekteye uğratacağı ile ilgili endişelerini dile getirmiş.

Yetkililer ise vatandaşların akıllarındaki tüm sorulara cevap bulabilmiş değil. Mesela polis 24 saat boyunca bölgede devriye gezmeyecek. Ancak bir gönüllü birliği 24 saat güvenlik konusunda yardımda bulunacağını açıklamış.

Dünyanın gözü Sumte’nin üstünde

Şu anda Sumte bir çok muhabirin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Girişimci Dirk Hammer "Sağduyulu bir ortak yaşama sahip olmamız gerekiyor" şeklinde konuşuyor. Ancak o da sığınmacı sayısının çokluğundan endişe ettiğini belirtiyor. Eyalet yetkilileri gelen şikayetler doğrultusunda köye yerleştirilecek sığınmacı sayısını binden 750’ye düşürmeyi kabul etti.

Uluslararası basın, köy halkının tutumunun Alman toplumunun iyi niyet seviyesini yansıtacağı kanısında. Sumte’de de aşırı sağcılar sığınmacı politikasına tepkilerini koyuyorlar ve 'sığınmacı teröründen' şikayet ediyorlar. Hammer kendilerini aşırı sağcılardan ayırmaları gerektiğini ve bir çok köy sakininin hayatlarının nasıl değişeceğini bilemese de yardım etmek istediğini belirtiyor.

Barınaklar hazır

Yetkililerden Jens Meier ise köy halkının yardıma hazır olduğu izleniminde. Meier, köyün yalnızca iki haftada sığınmacılara hazır hale getirildiğini aktarıyor ve bazı eksikler olsa da köy sakinlerinin ağır işlerden kaçınmadıklarını ifade ediyor. Yataklar ve dolaplar hazır, barınaktaki oyuncaklar ise çocukları bekliyor.

Barınağın oluşturulması sürecinde 55 kişilik istihdam imkanı doğmuş ve köy halkı da bundan yararlanmış. Köy şu sıralar yeni sığınmacıları bekliyor, tercümanlar sığınmacıları yeni evlerine aktarmaya hazır. Bir karşılama kutlaması düzenlenmemiş. Christian Fabel sığınmacıların uzun bir yolculuğu geride bıraktıklarını belirtiyor. Sığınmacılar köyün eyalet ile yaptığı anlaşma uyarınca bir yıl boyunca Sumte’de kalabilecek.