101 gün sonra gelen özgürlük

Irak ve Suriye'de tüm dünyayı tedirgin eden varlığıyla dikkat çeken terör örgütünün

101 gündür elinde tuttuğu 49 Türk diplomatik rehine Türk istihbaratının yaptığı bir

operasyonla kurtarıldı. Rehinelerin serbest kaldığını Bakü'de temaslarda bulunan

Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı.

Akçakale Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılan 49 rehine, güvenlik güçlerince

teslim

alındıktan sonra Şanlıurfa'ya götürüldü. Temaslarda bulunduğu Bakü'de kameraların

karşısına geçen Davutoğlu, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nda görev yaparken

aileleriyle birlikte rehin alınan 49 Türk'ün sabah saat 5.00 sıralarında Türkiye'ye giriş

yaptığını dile getirdi. Diplomatik personelin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten

Davutoğlu, Bakü programını yarıda keserek Urfa'ya hareket etti.

Diplomatik personelin serbest kalmasıyla ilgili duygularını Twitter'dan da paylaşan

Davutoğlu, şu mesajı verdi: "Aziz milletimin gözü aydın. Irak'ta alıkonulan

vatandaşlarımızı bugün sabah 5'te ülkemize getirdik. Bu süreçte vakur duruşunu

bozmayan ailelere kalpten teşekkür ediyorum. Hepsine geçmiş olsun. MİT

Müsteşarımız Hakan Fidan olmak üzere tüm görevlilerimize de ayrıca teşekkür

ediyorum."

MİT'in operasyonu

Başbakan Davutoğlu, 49 diplomatik personelin MİT'in 'kendine mahsus yöntemleri' ile

serbest kaldığını söylerken, MİT'in özel bir operasyon yaptığını söyleyen isim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, 49 personelin 'önceden planlanmış

başarılı bir operasyonla' serbest kaldığını belirtirken,"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun

dileklerimi iletiyorum. Milletimizin gözü aydın" dedi. Başbakan Davutoğlu ve MİT'e

ayrıca teşekkür eden Erdoğan, "Önceden planlanmış, tüm detayları hesap edilmiş, tam

bir gizlilik içinde başarıyla tamamlanan bu operasyondan dolayı başbakan ve

arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız, alıkonulma hadisesinin

başlamasından bugüne kadar meseleyi çok hassas bir şekilde sabırla, özveriyle takip

etmiş, nihayetinde başarılı bir kurtarma operasyonu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre

'kurtarma operasyonu' sırasında terör örgütüyle herhangi bir

silahlı çatışma yaşanmadı. Diplomatik kaynaklar, 'kurtarma operasyonu'nun

Türkiye'nin yürüttüğü müzakerelerin sonucunda gerçekleştiğini belirtirken, "Daha

önceden belirlenen bir noktadan rehinelerimiz kurtarıldı. Türk istihbarat ya da askeri

yetkililerinin herhangi bir silahlı çatışmaya girmesi sözkonusu değil"

değerlendirmesinde bulunuyor.

Terör örgütü;

11 Haziran'da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yaptığı bir

baskınla konsolos Öztürk Yılmaz ve 48 personeli alıkoymuştu.