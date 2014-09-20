101 gün sonra gelen özgürlük

Irak ve Suriye'de tüm dünyayı tedirgin eden varlığıyla dikkat çeken terör örgütünün
101 gündür elinde tuttuğu 49 Türk diplomatik rehine Türk istihbaratının yaptığı bir
operasyonla kurtarıldı. Rehinelerin serbest kaldığını Bakü'de temaslarda bulunan
Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı.
Akçakale Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılan 49 rehine, güvenlik güçlerince
teslim
alındıktan sonra Şanlıurfa'ya götürüldü. Temaslarda bulunduğu Bakü'de kameraların
karşısına geçen Davutoğlu, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nda görev yaparken
aileleriyle birlikte rehin alınan 49 Türk'ün sabah saat 5.00 sıralarında Türkiye'ye giriş
yaptığını dile getirdi. Diplomatik personelin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten
Davutoğlu, Bakü programını yarıda keserek Urfa'ya hareket etti.
Diplomatik personelin serbest kalmasıyla ilgili duygularını Twitter'dan da paylaşan
Davutoğlu, şu mesajı verdi: "Aziz milletimin gözü aydın. Irak'ta alıkonulan
vatandaşlarımızı bugün sabah 5'te ülkemize getirdik. Bu süreçte vakur duruşunu
bozmayan ailelere kalpten teşekkür ediyorum. Hepsine geçmiş olsun. MİT
Müsteşarımız Hakan Fidan olmak üzere tüm görevlilerimize de ayrıca teşekkür
ediyorum."
MİT'in operasyonu
Başbakan Davutoğlu, 49 diplomatik personelin MİT'in 'kendine mahsus yöntemleri' ile
serbest kaldığını söylerken, MİT'in özel bir operasyon yaptığını söyleyen isim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, 49 personelin 'önceden planlanmış
başarılı bir operasyonla' serbest kaldığını belirtirken,"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Milletimizin gözü aydın" dedi. Başbakan Davutoğlu ve MİT'e
ayrıca teşekkür eden Erdoğan, "Önceden planlanmış, tüm detayları hesap edilmiş, tam
bir gizlilik içinde başarıyla tamamlanan bu operasyondan dolayı başbakan ve
arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız, alıkonulma hadisesinin
başlamasından bugüne kadar meseleyi çok hassas bir şekilde sabırla, özveriyle takip
etmiş, nihayetinde başarılı bir kurtarma operasyonu yapmıştır" ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgilere göre
'kurtarma operasyonu' sırasında terör örgütüyle herhangi bir
silahlı çatışma yaşanmadı. Diplomatik kaynaklar, 'kurtarma operasyonu'nun
Türkiye'nin yürüttüğü müzakerelerin sonucunda gerçekleştiğini belirtirken, "Daha
önceden belirlenen bir noktadan rehinelerimiz kurtarıldı. Türk istihbarat ya da askeri
yetkililerinin herhangi bir silahlı çatışmaya girmesi sözkonusu değil"
değerlendirmesinde bulunuyor.
Terör örgütü;
11 Haziran'da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yaptığı bir
baskınla konsolos Öztürk Yılmaz ve 48 personeli alıkoymuştu.