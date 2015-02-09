10.02.2015 - Alman basınından özetler

Dresden kentinde yayımlanan Sächsische Zeitung, Başbakan Merkel’ın
Ukrayna krizine ilişkin söylediklerini ve bölgedeki krizi şu ifadelerle
yorumluyor:
“Merkel’ın durum analizi, insanın aklını başına getirici nitelikte… Dünyanın
Berlin Duvarı’nı da aşabildiğine işaret eden Merkel, bununla Ukrayna’nın
bağımsızlığı konusundaki anlaşmazlığın çözümünün çok uzunca, belki de
onlarca yıl sürebileceğine dikkat çekmiş oldu. Şu anda savaşın bir süreliğine
dondurulmasından başka ulaşılabilecek bir hedef görülmüyor. Ama
Donetsk'in bodrumlarında
yaşamak zorunda kalan insanlar için bu bile bir
ilerleme anlamına gelebilir.”
Berlin’de yayımlanan Die Welt
gazetesi de aynı konuya ilişkin yorumunda
Ukrayna’ya silah yardımı taleplerini yorum sütunlarına taşımış:
“Avrupa’nın geleceği pek öyle Ukrayna’ya sevk edilecek silahlara bağlı değil.
Sorulması gereken soru, acaba özgür dünya aynı Soğuk Savaş döneminde
olduğu gibi kitleleri Rusya’nın fetih planlarına karşı o zamanki kapsamda ve
o zamanki direnme inancıyla seferber edebileck mi? Özgürlük ile özgür
olmama arasındaki sınır çizgisini korumaya yönelik olarak Ukrayna’ya silah
gönderilmesi, Rusya’yı durdurmak ve saldırılarını engellemek için eldeki
olanaklardan sadece bir tanesi. Batıda yapılması gereken tartışma işte budur!
Bu da Almanya ile ABD arasında Ukrayna yüzünden bir bardak suda
kopartılan fırtınadan çok daha önemlidir!”
Kassel kentinde yayımlanan Hessische
Niedersächsische Allgemeine
gazetesinin yorumu ise Yunanistan krizine odaklı. Yunanistan, Almanya'dan
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın açtığı zararlar nedeniyle
savaş tazminatı istedi… Gazete, devletlerin dostu değil, sadece çıkarlarının
söz konusu olabileceğini vurgulayarak yorumunda şu görüşlere yer veriyor:
“Yunanistan'ın çıkarları şu sıralar en iyi biçimde Euro'da ifadesini buluyor.
Ancak Atina bu yöndeki talepleriyle daha inandırıcı bir konuma gelmiş de
olmuyor. Ancak, Almanya’nın savaş suçlarına göndermede bulunmak,
devletlerin kendi açmazlarından dikkatleri başka yöne çevirmek üzere
Avrupa’da her zaman kullanabilecek en güçlü araç! Bu durum, Berlin’de hiç
kimseyi Almanya’nın çıkarlarını soğukkanlılıkla gözden geçirmekten ve buna
göre tavır koymaktan da alıkoymamalıdır!”
Franfurter Allgemeine Zeitung'un yorumu da Tsipras hükümetinin
açıklamaları ekseninde kaleme alınmış:
“Başbakan Alexis Tsipras daha hükümet açıklamasını okumadan önce,
Maliye Bakanı, Atina’nın hesaplarını açık etmişti: Ya para, ya da Atina para
birliğinden çıkar! Gerçekten de Tsipras’ın hükümet açıklaması tamamen bu
formülü yansıtıyor. Öte yandan da Yunan Başbakanı halkın kendilerini
bunları yapmaları için seçtiğini, elinde başka seçeneği olmadığını söylüyor.
Ancak Yunan seçmenin hükümete verdiği görev tamamen Tsipras’ın ifade
ettiği gibi de değil.”