10.02.2015 - Alman basınından özetler

Dresden kentinde yayımlanan Sächsische Zeitung, Başbakan Merkel’ın

Ukrayna krizine ilişkin söylediklerini ve bölgedeki krizi şu ifadelerle

yorumluyor:

“Merkel’ın durum analizi, insanın aklını başına getirici nitelikte… Dünyanın

Berlin Duvarı’nı da aşabildiğine işaret eden Merkel, bununla Ukrayna’nın

bağımsızlığı konusundaki anlaşmazlığın çözümünün çok uzunca, belki de

onlarca yıl sürebileceğine dikkat çekmiş oldu. Şu anda savaşın bir süreliğine

dondurulmasından başka ulaşılabilecek bir hedef görülmüyor. Ama

Donetsk'in bodrumlarında

yaşamak zorunda kalan insanlar için bu bile bir

ilerleme anlamına gelebilir.”

Berlin’de yayımlanan Die Welt

gazetesi de aynı konuya ilişkin yorumunda

Ukrayna’ya silah yardımı taleplerini yorum sütunlarına taşımış:

“Avrupa’nın geleceği pek öyle Ukrayna’ya sevk edilecek silahlara bağlı değil.

Sorulması gereken soru, acaba özgür dünya aynı Soğuk Savaş döneminde

olduğu gibi kitleleri Rusya’nın fetih planlarına karşı o zamanki kapsamda ve

o zamanki direnme inancıyla seferber edebileck mi? Özgürlük ile özgür

olmama arasındaki sınır çizgisini korumaya yönelik olarak Ukrayna’ya silah

gönderilmesi, Rusya’yı durdurmak ve saldırılarını engellemek için eldeki

olanaklardan sadece bir tanesi. Batıda yapılması gereken tartışma işte budur!

Bu da Almanya ile ABD arasında Ukrayna yüzünden bir bardak suda

kopartılan fırtınadan çok daha önemlidir!”

Kassel kentinde yayımlanan Hessische

Niedersächsische Allgemeine

gazetesinin yorumu ise Yunanistan krizine odaklı. Yunanistan, Almanya'dan

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın açtığı zararlar nedeniyle

savaş tazminatı istedi… Gazete, devletlerin dostu değil, sadece çıkarlarının

söz konusu olabileceğini vurgulayarak yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Yunanistan'ın çıkarları şu sıralar en iyi biçimde Euro'da ifadesini buluyor.

Ancak Atina bu yöndeki talepleriyle daha inandırıcı bir konuma gelmiş de

olmuyor. Ancak, Almanya’nın savaş suçlarına göndermede bulunmak,

devletlerin kendi açmazlarından dikkatleri başka yöne çevirmek üzere

Avrupa’da her zaman kullanabilecek en güçlü araç! Bu durum, Berlin’de hiç

kimseyi Almanya’nın çıkarlarını soğukkanlılıkla gözden geçirmekten ve buna

göre tavır koymaktan da alıkoymamalıdır!”

Franfurter Allgemeine Zeitung'un yorumu da Tsipras hükümetinin

açıklamaları ekseninde kaleme alınmış:

“Başbakan Alexis Tsipras daha hükümet açıklamasını okumadan önce,

Maliye Bakanı, Atina’nın hesaplarını açık etmişti: Ya para, ya da Atina para

birliğinden çıkar! Gerçekten de Tsipras’ın hükümet açıklaması tamamen bu

formülü yansıtıyor. Öte yandan da Yunan Başbakanı halkın kendilerini

bunları yapmaları için seçtiğini, elinde başka seçeneği olmadığını söylüyor.

Ancak Yunan seçmenin hükümete verdiği görev tamamen Tsipras’ın ifade

ettiği gibi de değil.”