100 milyon Çinli seyahatte

Çin 20 Mayıs'ta Turizm Günü'nü kutladı. Açıklanan rakamlara göre ülkenin geçen yılki turizm geliri 2.25 trilyon yuana (278 milyar euro) yükseldi. Yıllık artış yüzde 20,8 oldu.

Yine geçen yıl Çin'de turizme yapılan yatırım 2.67 milyar yuana (yaklaşık 330 milyar euro) ulaştı. Yani Çin turizmden elde ettiği gelirin 52 milyar euro daha fazlasını turizm yatırımlarına ayırdı. Ancak dünyanın esas ilgisini çekense zenginleşen Çinlilerin yurtdışına gitme isteği ve elbette gidecekleri ülkelerde yapacakları harcamalar.

ABD, Çinliler için vize kolaylıklarına başladı

Bu ayın ortalarında Obama hükümeti, ABD'nin yeni turizm stratejisini açıklarken özellikle Çin ve Brezilya gibi gelişen ülkelerin pazarlarına yönelik vize ve reklam kampanyaları konularında bilgi verdi.

Çin'in 2020 yılına kadar diğer ülkelere en fazla turist gönderen ülkelerden biri olması bekleniyor. Dünya Turizm Örgütü'nün tahminlerine göre, Çin 2020 yılında yurtdışına 100 milyon dolayında turist gönderecek.

Çin Turizm Akademisi'nin konuya ilişkin raporu da Çin'in turizm alanındaki potansiyelini ortaya koyar nitelikte. Zira rapora göre, 2011 yılında yaklaşık 70 milyon Çinli turist yurtdışına çıktı. Geçen yıla kıyasla yurtdışına giden Çinli turist sayısında yüzde 22 dolayında bir artış meydana gelirken, bu turistlerin gittikleri ülkelerde yaptıkları harcamalar da yüzde 25 dolayında arttı. Akademi, rakamların bu sene de artmaya devam edeceği ve yaklaşık 78 milyon Çinlinin tatil için yurtdışını tercih edeceği tahmininde bulunuyor. Buna paralel olarak Çinli turistlerin gittikleri ülkelere de toplam 62 milyar 600 milyon euro dolayında harcama yapması bekleniyor.

Uluslararası kurumlar da Çin'deki turizm potansiyeline dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu'ndan (BMDTO) Talip Rıfai, önümüzdeki 5-7 yıl içinde Çin'in turizm alanında bir numaralı ülke olacağı açıklamasında bulundu.

Çinlilerin harcamaları da artacak

Almanya'dan Commerzbank'ın yaptığı çalışmayı açıklayan bankanın iktisatçısı Jutta Kayser-Tilos da, "Güçlü büyüyen ekonomisi sayesinde yakında ‘Dünya Seyahat Şampiyonu’ unvanı da Çin'e gidecek” yorumunda bulundu. Çin şimdiden Avustralya ve Maldiv pazarları için en önemli turist kaynağı.

Çin Yurtdışı Turizm Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu olan Alman Prof. Dr. Wolfgang Georg Arlt, şayet büyük bir afet ya da ekonomik kriz olmazsa bu yıl içinde yurtdışına gidecek Çinli sayısının 80 milyonu geçeceğini ve kişi başına harcamanın da 1000 doların üstünde olacağı tahmininde bulunuyor.

15 yıl önce BMDTO Çin'in 2020'de 100 milyon turiste ulaşacağını açıkladığında dünya bu öngörüye “acaba gerçekleşir mi?” şüphesiyle yaklaşmıştı. Fakat Çin'in turizmdeki büyümesinin yılda yüzde 20'lik artışla devam etmesi halinde bu rakamın çok da uzun olmayan bir süre içinde gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.