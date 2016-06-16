10 halterciye doping cezası

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonu Kazakistanlı Ilya Ilyin’in de yer aldığı 10 sporcuya, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası verdiğini açıkladı.

Posta’nın haberine göre, federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), Londra’da 2012’de düzenlenen olimpiyatlarda alınan kan numunelerini yeniden incelemesinin ardından sonuçların belli olduğu ve doping maddesi kullanan sporcuların listesine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında daha önce dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Kazakistanlı Ilya İlyin’in de yer aldığı 10 sporcuya geçici men cezası verildiği ifade edildi.

Caza alan sporcular şöyle:

Zulfiya Chinshanlo, Maiya Maneza, Svetlana Podobedova, Ilya Ilyin (Kazakistan), Dzina Sazanavets, Maryna Shkermankova, Yauheni Zharnasek (Belarus), Apti Aukhadov (Rusya), Yuliya Kalina (Ukrayna), Boyanka Kostova (Azerbaycan).