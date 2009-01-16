1 numara İbrahim Arslan mı?

Akşam Gazetesi'nin haberine göre askeri savcı Z.U., MİT'i ziyaret etti. 'Karargah Evleri' belgesini hazırlayan A. ile görüştü...





6 ay önce gündeme gelen belge, gizli örgütlenmenin muvazzaf subaylara uzandığını ortaya koymuştu. 6'sı kurmay albay 20 subay ve askeri öğrenciyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ergenekon'un 10'uncu dalgasına bu belgedeki isimler damga vurdu.



MİT- asker zirvesi



Habere göre askeri savcılar, MİT'e gitmişler, karargah evleri şemasını hazırlayan ve Genelkurmay'a gönderen MİT'in üst düzey yöneticisiyle görüşmüşler. Savcı Z.Ü. ile MİT'in üst düzey yöneticisi A. karargah evleri belgesini konuşmuşlar. Askeri Savcılık, karargah evleri şemasının nasıl hazırlandığını, nereye dayandırıldığını, elde başka bir bilgi, belge, görüntü, şema ve dinleme kaydı olup olmadığını sormuşlar.



Zirvede ilginç nokta



MİT'ten Genelkurmay'a kadar devletin çeşitli birimlerinde yaşananların arka planına ilişkin haberlerde ilginç ve şaşırtıcı bir nokta bulunuyor. Askeri Savcılık, MİT'e, Emniyet'e ve diğer ilgili kurumlara 'İbrahim Arslan kimdir?' sorusunu yöneltmiş. İbrahim Arslan karargah evleri şemasında 1 numara olarak görünen kişi. MİT'in elde ettiği ve Genelkurmay'a ilettiği karargahevleri şemasının en üst noktasında İbrahim Arslan ismi yer alıyor. Bu kişi askeri bölüm başkanlarının da yukarısında bulunuyor. Ama Ergenekon soruşturmaları kapsamında İbrahim Arslan ismi adeta yokmuş gibi davranılıyor. İşte Askeri Savcılık, şimdi bu kişinin kim olduğu üzerine odaklanmış durumda. İbrahim Arslan'la ilgili şu ana kadar yaygın söylenti bu kişinin İstanbul'da lüks bir alışveriş merkezinde dükkanı olan bir işadamı olduğu yönünde.

