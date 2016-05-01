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Dünya
Deutsche Welle

1 Mayıs'ta 'mültecilerle dayanışma' çağrısı

Alman Sendikalar Birliği bu yıl 1 Mayıs’ı ‘’mültecilerle daha fazla dayanışma’’ ve ‘’aşırı sağcılıkla mücadele’’ sloganlarıyla kutlayacağını duyurdu.

01 Mayıs 2016 14:57


Uluslararası İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs için bu yıl Almanya'da yapılan gösterilerin merkezinde ‘'mültecilerle dayanışma'' çağrıları dikkat çekiyor.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu yıl 1 Mayıs'ı ‘'daha fazla dayanışma zamanı'' sloganıyla kutlayacağını duyurdu. Sendikalar Birliği'nin 1 Mayıs çağrısında savaştan ve terörden kaçan sığınmacıların dışlanmasının asla bir çözüm olamayacağı belirtildi.

DGB başkanı Reiner Hoffmann ayrıca gösterilerde aşırı sağa ve yabancı düşmanlığına karşı bir mesaj verilmesi ve sağ popülist Almanya için Alternatif'e (AfD) de net bir tavır alınması yönünde çağrı yaptı.

Berlin'de onbinler 1 Mayıs'ı kutlayacak

Hamburg ve Berlin'de ise solcu otonomlar 1 Mayıs kutlamalarına geceden başladı. Berlin'de yaklaşık 2 bin 300 kişinin katıldığı gösteriler olaysız geçerken, Hamburg'ta kutlamalara katılan göstericilerden yaklaşık 50 kişilik bir grupla polis arasında çatışmalar çıktı.

Bugün Berlin'in ‘'Kreuzberg'' semtinde düzenlenecek olan ‘'Devrimci 1 Mayıs'' ve ‘'Myfest'' kutlamalarına onbinlerce kişinin katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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