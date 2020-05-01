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1 Mayıs balkonlarda kutlandı

Vatandaşlar, 1 Mayıs marşı açarak, alkışlarla, slogan attı

01 Mayıs 2020 22:19

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, bu yıl, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı evlerin balkon ve pencerelerinden kutlandı.

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