1 Mayıs balkonlarda kutlandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bugün saat 21.00’de, ülke genelinde balkonlara ve pencerelere çıkan milyonlarca vatandaş, 1 Mayıs marşı açarak, alkışlarla, sloganlar kutladı.

Bazı vatandaşlar da taleplerini yazdıkları ve evde hazırladıkları pankartları da sallandırdı. Ankara Mamak’ta halkı havai fişek gösterisiyle 1 Mayıs’ı kutlarken İstanbul Kadıköy’de ise belediyenin temizlik işçileri kornalarla kutlamalara eşlik etti.