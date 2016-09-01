1 Eylül İngiltere basın özeti

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgesel etkileri İngiltere basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Öne çıkan bir diğer konu ise AB'den çıkışı müzakereye hazırlanan İngiltere hükümetinin izleyeceği strateji.

gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, IŞİD yöneticilerinden Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesini ele aldığı yazısında, Türkiye'nin Suriye harekâtına ve Kürtlerin bölgedeki geleceğine de değiniyor:

"Türkiye ve Suriyeli Kürtler her ne kadar IŞİD'le mücadele konusunda kararlı olduklarını dile getirseler de bugün en keskin zehirlerini birbirlerine karşı kullanmak üzere saklıyorlar.

"Son günlerde ABD Suriyeli Kürtler ve Türkiye arasında bir ateşkesin sağlanması için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak Ankara 'terörist' olarak tanımladığı Suriyeli Kürtlerle herhangi bir anlaşma olamayacağı konusunda ısrarcı.

"Bu noktadan sonra kuzey Suriye'de devlet benzeri bir yapı kuran Suriyeli Kürtlerin ABD hava kuvvetleriyle yürüttükleri başarılı müttefikliği devam ettirmeleri çok zor.

"ABD'yle yapılan işbirliği Kürtlerin kendilerine fazla güvenmesine ve ABD hava desteğinin devam edeceğine inanmalarına yol açtı.

"Fırat Nehri'nin doğusundaki Kürt yönetimindeki bölgeler, Türkiye'den gelebilecek olası saldırılara karşı oldukça savunmasız. Önemli yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı sınırda bulunuyor.

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Daily Telegraph gazetesi yazarı David Blair ise, IŞİD yöneticilerinden Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesinin ardından örgüte karşı mücadelenin nasıl şekillenmesi gerektiğini ele alıyor ve 'Esad gitmeden tam başarı elde edilemez' diyor:

kabul edilmesi gereken bir gerçek var: IŞİD'in elindeki toprakların geri alınması örgütün yenilgiye uğradığı anlamına gelmeyebilir.

"IŞİD yeni saldırılar düzenlemek için her yolu deneyecektir. Suriye ve Irak'ı hedef alacaklardır. Ama aynı zamanda Avrupa'da da saldırılar düzenlemek için uğraşacaklardır.

"Ellerindeki toprakları yitirip idare edecek kentleri kaybedince tam anlamıyla bir terör örgütüne dönüşmeleri muhtemel.

"Bu sorun bizi krizin temeline götürüyor. IŞİD'in yükselişi rastlantı sonucu olmadı.

"Hem uluslararası güçleri hem de Suriye halkını kendisi ve cihatçılar arasında bir seçime zorlayan Esad, IŞİD'in palazlanmasına izin verdi.

"Eğer nihai amaç Orta Doğu'da terörizmin bitirilmesiyse IŞİD'in askeri manada yenilgiye uğratılması yeterli olmayacaktır.

"Suriye'de Sünnilerin de siyasi sisteme dahil olduğu bir yapı oluşturulmak zorunda. Bu da Esad Şam'da oturduğu sürece mümkün değil."

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Times gazetesinin birinci sayfasındaysa AB'yle üyelikten çıkışı müzakereye hazırlanan Başbakan Theresa May'in stratejisine dair detaylar yer alıyor.

Haberde Theresa May'in AB'den gelen göçmen sayısının sınırlandırılması konusunu kırmızı çizgi olarak belirlediği ve bu alanda Brüksel ile herhangi bir pazarlığa girmeyeceği ifade ediliyor.

May'in AB üyesi olmayan Norveç ya da isviçre gibi ülkelerdeki anlaşmalardan daha dezavantajlı bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade eden gazete, üyelikten çıkış müzakerelerinin ardından ortaya çıkacak taslağı parlamento oylamasına götürmeyeceğini de ifade ediyor.