1 Eylül Cuma Spor Gündemi

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

19.00 Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda Ukrayna ile karşılaşacak olan Milli Takımda Teknik Direktör Mircea Lucescu ve bir oyuncu basın toplantısı düzelenyecek.

19.15 Milliler hazırlıklarını tamamlayacak.

17.30 Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andiry Shevchenko ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Ukrayna son çalışmasını yapacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SAHAYA ÇIKIYOR

21.00 D Grubu maçları ve final serileri İstanbul\'da düzenlenecek olan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda A Milli Takımımız Rusya ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar devam edecek.

GALATASARAY

10.30 Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI\'NDA GÜNÜN MAÇLARI

D GRUBU

14:15 Belçika - Büyük Britanya

17:00 Sırbistan - Letonya

C GRUBU

15:00 Macaristan - Hırvatistan

17:45 İspanya - Karadağ

20:30 Romanya - Çek Cumhuriyeti

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

C GRUBU

21:45 Çek Cumhuriyeti - Almanya

21:45 Norveç - Azerbaycan

21:45 San Marino - Kuzey İrlanda

E GRUBU

19:00 Kazakistan - Karadağ(Aleksandar Scekic)

21:45 Danimarka - Polonya

21:45 Romanya - Ermenistan (Cristian Sapunaru, Silviu Lung, Gheorghe Grozav, Bogdan Stancu, - Aras Özbiliz)

F GRUBU

21:45 Litvanya - İskoçya

21:45 Malta - İngiltere

21:45 Slovakya - Slovenya ( Martin Skrtel, Matus Bero, Juraj Kucka, Jan Durica)