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Spor

1 Eylül Cuma Spor Gündemi

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU 19

01 Eylül 2017 12:24

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU
19.00 Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda Ukrayna ile karşılaşacak olan Milli Takımda Teknik Direktör Mircea Lucescu ve bir oyuncu basın toplantısı düzelenyecek.
19.15 Milliler hazırlıklarını tamamlayacak.
17.30 Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andiry Shevchenko ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.00 Ukrayna son çalışmasını yapacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SAHAYA ÇIKIYOR
21.00 D Grubu maçları ve final serileri İstanbul\'da düzenlenecek olan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda A Milli Takımımız Rusya ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar devam edecek.

GALATASARAY
10.30 Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI\'NDA GÜNÜN MAÇLARI
D GRUBU
14:15 Belçika - Büyük Britanya
17:00 Sırbistan - Letonya
C GRUBU
15:00 Macaristan - Hırvatistan
17:45 İspanya - Karadağ
20:30 Romanya - Çek Cumhuriyeti

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ DEVAM EDİYOR
Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
C GRUBU
21:45 Çek Cumhuriyeti - Almanya  
21:45 Norveç - Azerbaycan  
21:45 San Marino - Kuzey İrlanda  
E GRUBU
19:00 Kazakistan - Karadağ(Aleksandar Scekic)
21:45 Danimarka - Polonya  
21:45 Romanya - Ermenistan (Cristian Sapunaru, Silviu Lung, Gheorghe Grozav, Bogdan Stancu, - Aras Özbiliz)
F GRUBU
21:45 Litvanya - İskoçya
21:45 Malta - İngiltere
21:45 Slovakya - Slovenya ( Martin Skrtel, Matus Bero, Juraj Kucka, Jan Durica)

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