09.07.2014 - Alman basınından özetler



Die Welt gazetesi İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıların fitilini ateşleyen cinayetlere dair bir yoruma yer veriyor. Üçü İsrail biri Filistinli dört gencin öldürülmesine ilişkin yorumunda gazete, tarafların işlenen cinayetlerin faillerine karşı tutumunu karşılaştırıyor:

"İsrailli radikallerin intikam için Filistinli bir genci öldürmesi tüm dünyada etik anlamda adeta bir infiale neden oldu. Buna karşılık üç İsrailli gencin hiç de daha az korkunç olmayan cinayeti ise çok az kişiyi etkiledi. Her iki cürüm de eşit derecede iğrenç olsa da tarafların bununla başa çıkış şekli birbirinden çok farklı. İsrail yargısı cinayet sanıklarını teşhis etti ve hukuk devletinin ilkeleri uyarınca yargılayacak. Hamas lideri Malid Meşal ise terör örgütünün İsrailli gençlerin cinayetiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu kabul etmese de "Bunu yapanların ellerine sağlık" demekten de geri kalmadı. İsrail'in şiddete eğimli radikallerle ilgili bir iç sorunu var. Buna karşılık Gazze Şeridi'nde ise bu tip kişiler yönetimi elinde bulunduruyor."

Mannheimer Morgen gazetesi ise Gazze Şeridi'yle ilgili sorunlar çözülmedikçe İsrail'in barış içinde yaşayamayacağı yorumunu yapıyor:

"Netanyahu gerginliğin tırmanmasını engellemek istiyor olabilir. Ancak kamuoyunun başbakana baskısı çok güçlüydü. Başbakan şimdi de askeri açıdan kararsızı oynamak istemiyor. Fakat bu söz konusu durumu değiştirmiyor. Gazze Şeridi'ndeki sefalet bu denli büyük olduğu sürece, İsrail'in barış içinde yaşaması mümkün değil. Nefret ve intikam tohumları çoktan atıldı ve her iki tarafı da kör ediyor.

Kölner Stadt Anzeiger gazetesinin aynı konuyla ilgili yorumu ise şöyle:

"Hamas'ın siyasi açıdan bakıldığında hiç manevra alanı kalmadı. Bu da örgütü tehlikeli ve yapacaklarını kestirilemez kılıyor. Düşmanı olan Mısır ve İsrail arasında sıkışmış durumda olan örgüt, umutsuz durumunu örtbas etmek için silahlı kanadını Gazze'de harekete geçiriyor. Büyük ihtimalle provoke ettiği İsrail saldırılarıyla da Batı Şeria'da Filistinliler arasında bir dayanışma efekti yaratma çabasında. Filistinli İslamcılar arasında "sukuta karşı sukut" formülü artık işlemiyor. Kaybedecek çok az şeyleri var. Gazze'de siyasi bir çözüm sağlanamazsa Hamas'ın düşmesi durumunda bile durum Somali'de yaşananların tekrarlanması tehlikesini barındırır."

Ludwigshafen kentinde yayımlanan Rheinpfalz gazetesi ise ABD ile Almanya arasındaki casusuluk krizine yer veriyor:

"Bir Alman dış istihbaratı çalışanının Amerikan istihbarat servislerine bilgi sattığı iddialarına Alman siyasetinden öfkeli bir tepki geldi. Ancak hükümet yetkililerinin sesinin yine sadece kendileri ya da kurumları söz konusu olduğunda bu kadar yüksek çıkması elim bir durum. Konu vatandaşların haklarını ve özel alanlarını korumak olduğunda ise olayla aralarına zarif bir mesafe koyuyorlar. Bu iki ilkenin NSA ve biraderleri tarafından sürekli ihlal edilmesi ise çok daha büyük bir skandal."