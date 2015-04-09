09.04.2015 - Alman basınından özetler

Aleksis Tsipras'ın Moskova ziyareti konusunda ilk seçtiğimiz yorum,

Berlin'de çıkan Die Welt gazetesinden:

„Yunanistan Başbakanı Rusya'daki

temaslarında çok fazla bir şey

elde edemedi. Ama Yunan politikacının Moskova'daki temaslarında

buna rağmen keyifli bir havada olmasının arkasında, ikili ilişkilerdeki

bu yakınlaşmanın kendisi için sembolik değeri

yatıyor. Atina yine

Avrupa Birliği'ni rencide etmeyi başardı. Artık Atina'nın Euro

Bölgesi'nde kalmayı isteyip istemediğini sorgulamanın vakti geldi.

Şimdiye kadar bu sorunun cevabının Euro'dan yana olduğu

farzediliyordu. Euro'ya veda Tsipras için en iyi ikinci çözüm olabilir. O

zaman halkına da, kemerlerin sıkılmasında ısrar eden Alman Federal

Hükümeti'ni de günah keçisi olarak sunabilir. Yunan Hükümeti'nin

tavrı bu gündeme uygun seyrediyor.”

Frankfurter Rundschau gazetesi Tsipras'ın Moskova ziyaretini şu

satırlarla değerlendiriyor:

“Yunanistan zor durumda olan bir Avrupa Birliği üyesi ama aynı

zamanda da bağımsız bir devlet. Tsipras'ın Moskova ziyareti

nedeniyle yapılan sert yorumların ışığında bu gerçek neredeyse

unutuluyor. Tsipras'ın görevi, ülkesini iflastan kurtarmak. Avrupalı

ortaklarla iyi anlaşılması bunun bir parçası, fakat ülkesi için en iyi

şartları başka adreste aramak da bu görev kapsamında. Söz konusu

adres, Batı'daki birçok kişi tarafından

yine Kötülük İmparatorluğu

olarak görülen Rusya olsa bile… Tsipras, bu konuda hep Avrupa'nın

çizgisinden yola çıkmalı, ancak bugüne kadar da aksini yaptığına dair

hiçbir şüphe uyandırmadı. Şimdi Rusya'nın yeniden Yunanistan'dan

sebze ve meyve aldığı ortaya çıkarsa, bu da belki Rusya ile Avrupa

Birliği arasında bir yumuşamaya yardımcı olabilir.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazetede de şu yorumu

okuyoruz:

“Rusya hiç kuşkusuz, Yunanistan’ın ve sallantıda olan diğer ülkelerin

ambargo cephesinden eksileceğini umuyor. İhracatındaki bu kaybın

Yunanistan’ı zorladığı bir gerçek. Başka ülkeler de ellerinde olsa

ticari ilişkilerini derhal normalleştirmeye can atıyor. Ancak bu

ülkelerin, gerçekten de ticaret ve enerji politikaları gibi konularda

Putin ve otoriter çıkar politikasının maşası olmak isteyip

istemediklerini sorgulamaları gerek. Avrupalıların birlik ve beraberliği,

çok önemli bir değer ve kısa vadeli bir avantaj için riske atılmamalı.

Yunanistan baştan çıkarılmaya razı olursa, bu Avrupa'daki ortaklık

fikrine büyük bir darbe olur ve Avrupa içindeki ilişkiler tamamıyla

sarsılır.”

Haftalık Die Zeit gazetesi ise, İran’ın tartışmalı nükleer

programı

konusunda varılan uzlaşmayı ele almış yorum sütununda:

“ABD ve İran 36 yıl boyunca düşmandılar birbirlerine. Bu düşmanlığın

yansıması olan savaşlar, suikastler, ambargolar ve “Amerika’ya

ölüm” sloganlarıyla… Bu kadar aşina olunan bir düşmanlık bir günde

sona ermez, birkaç günde de. Ancak Batı ile İran arasındaki soğuk

savaşın sona ermesi, üç noktanın düzeltilmesini mümkün kılabilir:

Öncelikle Amerika, Suudilere olan tek taraflı bağımlılığını azaltabilir.

Suudi Arabistan'daki mutlakiyet rejimine kayıtsız şartsız verilen

destek, cihatçıların Batı'ya duydukları nefretin doğmasındaki

etkenlerden biri oldu. İkinci olarak, ABD'nin Tahran ve Riyad ile daha

iyi ilişkiler içinde olması, bölgede Şiiler ile Sünniler arasındaki

çatışmaların azalmasına yardımcı olabilir. Son olarak ise, Batı ile

yakınlaşma, İran'da reformları teşvik

edebilir.”