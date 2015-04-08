08.04.2015 - Alman basınından özetler

Yunan Maliye Bakan Yardımcısı Dimitris Mardas dün Yunan

Meclisi'nde bir konuşma yaparak, Nazi döneminde ortaya çıkan

maddi hasar ve kayıplar için Almanya'dan 278 milyar 700 milyon euro

talep ettiğini bildirdi. Düsseldorf’ta çıkan Handelsblatt, Atina’nın

taleplerini şöyle yorumluyor:

“Şok terapisi, uluslararası arenada bir hedefe ulaşmak için bugüne

kadar pek başarılı bir yöntem olmadı. Özellikle de neredeyse hiç çıkış

yolu yokmuş gibi görünen bir şekilde köşeye sıkışmışsanız. Ama

Yunanistan yılmadan bu yöntemi deniyor. Atina hükümeti nihayet,

Nazi döneminde ortaya çıkan maddi hasar ve kayıplar için talep ettiği

miktarı açıkladı: 278 milyar euro. Bu açıkça siyasi bir şifre. Söz

konusu miktar, neredeyse ülkenin kamu borçlarına eşit. Atina bir

kumar oynayıp Almanya’yı mahkemeye verebilir ve ümidini tanrıya ve

davanın uzun sürmesine bağlayabilir. Ama bu, ülkenin içinde

bulunduğu darboğaz ve bundan kurtulmak için başta Almanya olmak

üzere Avrupalıların iyi niyetine olan bağımlılığı göz önünde

bulundurulursa, zekice bir adım olur mu?”

Aynı konuda Berliner Zeitung ise şu yorumu

yapmış:

“Şimdi Yunanlar eski hesapları karıştıracaklarına,

devletlerini ve

ekonomilerini yeniden vergi geliri elde edebilecek şekilde reformdan

geçirsinler, demek kolay. Ancak Almanya'nın, bariz bir krize

'hallolmuştur' damgası vurup, her türlü görüşmeyi ve müzakereyi

reddeden beylik tavrı da, bu taleplere temel oluşturan suçların

ışığında kabul edilemez nitelikte.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti de

Alman basınında yankı buluyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung bu

ziyareti şöyle değerlendiriyor:

“Erdoğan'ın Tahran ziyareti bir ümit ışığı. Zira kendini Sünnilerin

hamisi olarak gören Türkiye ile kendini Şiilerin hamisi olarak gören

İran arasında bir işbirliği, Ortadoğu'da kontrolden çıkan yangının biraz

dizginlenmesine yardımcı olabilir. Ankara ile Tahran arasındaki

soğukluk, Arap Dünyası'ndaki protesto hareketlerinin, yavaş yavaş

mezhep eksenli iç savaşlara dönüşmesiyle başlamıştı. Ortadoğu'daki

krizler, ancak en önemli üç aktör olan Suudi Arabistan, İran ve

Türkiye isterse önlenebilir.”

Almanya’nın doğusundaki Saksonya Anhalt Eyaleti'nde bulunan

Tröglitz beldesinde inşaat halindeyken kundaklanan mülteci yurdu

ekseninde aşırı sağcılık tartışmaları da devam ediyor. Son olarak

olay sonrası mültecilere destek olan Kaymakam Götz Ulrich'in ölüm

tehditleri aldığı bildiriliyor. Stuttgarter Zeitung, Tröglitz'de

yaşananlara ilişkin şu yorumu sunmuş okurlarına:

“Belediye başkanının aldığı tehditlerin ardından istifa etmesinden

sonra, şimdi de mülteci yurdu - polis koruması altında olmasına

rağmen - kundaklandı. Bunu yapmak için birilerinin nefret dolu olması

gerek. Olayların ardından mültecilere desteğini sürdüreceğini

açıklayan kaymakam ise, destek vermekten vazgeçmediği takdirde

başının kesileceği yönünde tehditler alıyor. Bu olayın siyasi içerikli

olduğu gayet açık. Hukuki açıdan bakıldığında, tanımı konusunda

tartışılabilir, ama olayın özüne inildiğinde Tröglitz'de yaşananların

terör olduğu gayet açık.”