07.04.2015 - Alman basınından özetler

Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya Anhalt'taki Tröglitz
beldesinde geçen cumayı cumartesiye bağlayan gece, inşaat
halindeki yanan mülteci yurduyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Savcılık yangının kundaklama olduğunu açıkladı. Irkçı saldırı olasılığı
da soruşturma kapsamında. Ülkedeki aşırı sağcılık tartışmaları
alevlenmiş durumda. Süddeutsche Zeitung olaya ilişkin şu yorumu
sunmuş okurlarına:
„Saldırı, yaklaşık 25 yıl önceki olayları hatırlatıyor. O zamanlar
yabancı ve mülteci düşmanlıklarıyla ortalığı karıştıranlar, göçmenler
ve mülteciler olmadan yaşamak isteyen ancak sessiz kalan bir
çoğunluğu temsil ettiklerine inanıyorlardı. Günümüzde kör ya da
ahmak olmayan herkes, bunun mümkün olmadığını biliyor. Alman
toplumu değişti. Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan göçmen
kökenliler, artık arka planda değiller. Bu da Almanya’ya yarıyor, zira
entegrasyon ancak böyle mümkün olabilir. Entegrasyon utanç
duyulması gereken bir mesele değil. Tüm toplumun, bu yabancı
düşmanlarının küstahlığını reddetmesi de, entegrasyonun ve
Almanya'da olumlu bir geleceğin bir parçası.”
Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazetede de Tröglitz'deki
kundaklama hakkında şu yorumu okuyoruz:
„İyi niyetle dile getirilmiş ama artık bayatlamış çözüm önerileriyle,
mülteci yurtlarına yönelik saldırıların lanetini savuşturmak mümkün
değil. Sorumluluk taşıyan herkesin, bu şiddet olaylarının 20 yıl önce
olduğu gibi yayılma tehlikesinin bulunduğunun bilincinde olması gerek.
Bu tehlikeyle de yasal ve idari yollardan mücadele edilir. Ayrıca,
İslam ve mülteci karşıtı Pegida hareketi ile aynı masaya oturmaya
yanaşmayan siyasetçilerin, en azından vatandaşlarla diyalog
kurmaları gerek.”
Tröglitz eksenindeki tartışmalara ilişkin aktaracağımz son yorum
Berliner Zeitung adlı gazeteden:
„Tröglitz’de şimdi ne olacak? Beldede
mültecilerin yaşayabilmesi pek
mümkün gözükmüyor. Beldelerini Neonazilere bırakmamak için
protesto eden ve mültecilere sahip çıkacakları mesajını veren yöre
sakinlerinin tavrı gayet övgüye değer ve anlaşılır. Ancak daha
beldenin belediye başkanı bile kendini
güvende hissedemiyorsa ve
aşırı sağcılardan gelen tehditler üzerine istifa etmek zorunda
kalıyorsa, belde sakinleri mültecileri nasıl koruyacak? Bu mültecilerin
bizim korumamıza ihtiyaçları var. Onları aşırı sağcı eylemcilere karşı
sembolik kalkan olarak istismar edemeyiz. Ancak ülkeye göçün
düzenli bir hale getirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin nihayet
yapılması ile korkmak zorunda kalmadan mültecilere yardım
edilmesini doğru bulanlara destek olunacaktır.”
Geçen hafta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile ABD,
İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında uzlaşma
sağlanmasının yankıları sürüyor. Bielefeld kentinde çıkan Neue
Westfälische gazetesinde konuyla ilgili şu değerlendirme yapılmış:
„Şimdi fırsatın harcanmaması gerek. Asıl iş, bu engel aşıldıktan sonra
başlıyor. Yani İran’ın atom bombası yapmayı mümkün kılan “kötü”
nükleer tesislerinin, sadece enerji veya tıbbi ihtiyaçlar konusunda
kullanılacak “iyi” nükleer tesislere dönüştürülmesi. Buna paralel
olarak da Tahran yönetimine konulmuş ekonomik yaptırımların
kaldırılarak, İran’ın tekrar adım adım dünya ekonomisine entegre
edilmesi gerek. Haziran sonunda nihai bir uzlaşmaya varılıp
varılmayacağı, henüz kesinlik kazanmış değil. Opsiyonlardan biri de
başarısızlık. Burada, en önde gelen aktörlerin duruşu ve kondisyonu
belirleyici olacak. 21. Yüzyıl’da büyük krizlerin kan dökülmeden ve
silah endüstrisinin cebini doldurmadan da çözülebileceğini
kanıtlayabilecekler mi? Obama buna hazır. Umarız Tahran da
hazırdır.”