07.04.2015 - Alman basınından özetler

Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya Anhalt'taki Tröglitz

beldesinde geçen cumayı cumartesiye bağlayan gece, inşaat

halindeki yanan mülteci yurduyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Savcılık yangının kundaklama olduğunu açıkladı. Irkçı saldırı olasılığı

da soruşturma kapsamında. Ülkedeki aşırı sağcılık tartışmaları

alevlenmiş durumda. Süddeutsche Zeitung olaya ilişkin şu yorumu

sunmuş okurlarına:

„Saldırı, yaklaşık 25 yıl önceki olayları hatırlatıyor. O zamanlar

yabancı ve mülteci düşmanlıklarıyla ortalığı karıştıranlar, göçmenler

ve mülteciler olmadan yaşamak isteyen ancak sessiz kalan bir

çoğunluğu temsil ettiklerine inanıyorlardı. Günümüzde kör ya da

ahmak olmayan herkes, bunun mümkün olmadığını biliyor. Alman

toplumu değişti. Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan göçmen

kökenliler, artık arka planda değiller. Bu da Almanya’ya yarıyor, zira

entegrasyon ancak böyle mümkün olabilir. Entegrasyon utanç

duyulması gereken bir mesele değil. Tüm toplumun, bu yabancı

düşmanlarının küstahlığını reddetmesi de, entegrasyonun ve

Almanya'da olumlu bir geleceğin bir parçası.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazetede de Tröglitz'deki

kundaklama hakkında şu yorumu okuyoruz:

„İyi niyetle dile getirilmiş ama artık bayatlamış çözüm önerileriyle,

mülteci yurtlarına yönelik saldırıların lanetini savuşturmak mümkün

değil. Sorumluluk taşıyan herkesin, bu şiddet olaylarının 20 yıl önce

olduğu gibi yayılma tehlikesinin bulunduğunun bilincinde olması gerek.

Bu tehlikeyle de yasal ve idari yollardan mücadele edilir. Ayrıca,

İslam ve mülteci karşıtı Pegida hareketi ile aynı masaya oturmaya

yanaşmayan siyasetçilerin, en azından vatandaşlarla diyalog

kurmaları gerek.”

Tröglitz eksenindeki tartışmalara ilişkin aktaracağımz son yorum

Berliner Zeitung adlı gazeteden:

„Tröglitz’de şimdi ne olacak? Beldede

mültecilerin yaşayabilmesi pek

mümkün gözükmüyor. Beldelerini Neonazilere bırakmamak için

protesto eden ve mültecilere sahip çıkacakları mesajını veren yöre

sakinlerinin tavrı gayet övgüye değer ve anlaşılır. Ancak daha

beldenin belediye başkanı bile kendini

güvende hissedemiyorsa ve

aşırı sağcılardan gelen tehditler üzerine istifa etmek zorunda

kalıyorsa, belde sakinleri mültecileri nasıl koruyacak? Bu mültecilerin

bizim korumamıza ihtiyaçları var. Onları aşırı sağcı eylemcilere karşı

sembolik kalkan olarak istismar edemeyiz. Ancak ülkeye göçün

düzenli bir hale getirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin nihayet

yapılması ile korkmak zorunda kalmadan mültecilere yardım

edilmesini doğru bulanlara destek olunacaktır.”

Geçen hafta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile ABD,

İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında uzlaşma

sağlanmasının yankıları sürüyor. Bielefeld kentinde çıkan Neue

Westfälische gazetesinde konuyla ilgili şu değerlendirme yapılmış:

„Şimdi fırsatın harcanmaması gerek. Asıl iş, bu engel aşıldıktan sonra

başlıyor. Yani İran’ın atom bombası yapmayı mümkün kılan “kötü”

nükleer tesislerinin, sadece enerji veya tıbbi ihtiyaçlar konusunda

kullanılacak “iyi” nükleer tesislere dönüştürülmesi. Buna paralel

olarak da Tahran yönetimine konulmuş ekonomik yaptırımların

kaldırılarak, İran’ın tekrar adım adım dünya ekonomisine entegre

edilmesi gerek. Haziran sonunda nihai bir uzlaşmaya varılıp

varılmayacağı, henüz kesinlik kazanmış değil. Opsiyonlardan biri de

başarısızlık. Burada, en önde gelen aktörlerin duruşu ve kondisyonu

belirleyici olacak. 21. Yüzyıl’da büyük krizlerin kan dökülmeden ve

silah endüstrisinin cebini doldurmadan da çözülebileceğini

kanıtlayabilecekler mi? Obama buna hazır. Umarız Tahran da

hazırdır.”