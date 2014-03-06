07.03.2014 - Alman basınından özetler



Berlin'de yayımlanan Die Welt gazetesi Türkiye ile ilgili şu yorumu yapıyor:

“AKP şu günlerde Kürtlerle yeni bir uzlaşma arayışında. Yeni haklara kavuşan ve kendilerine siyasi vaatlerde bulunulan Kürtler, Türkiye'deki krizin kazananları konumunda. Fakat ülkenin geleceğine yönelik kavgada ve polis devletinin güçlendirilmesi emarelerinin görüldüğü bir ortamda onlar da tehlikede. Zira siyasi rüzgârın günün birinde ters yönden esmesi halinde, bunun ilk kurbanı Kürtler olacaktır. Giderek tırmanan devlet krizini körükleyen bir unsur da Erdoğan ve genel başkanı olduğu AKP dışında ülkeyi istikrarlı bir şekilde yönetebilecek gücün olmayışı. Erdoğan'ın umudu, ‘Avrupa değerlerinin' kendisi için olduğu gibi Avrupa Birliği için de günün birinde hiçbir öneme sahip olmaması ve nihayetinde, ehven-i şer olarak görüp Avrupalıların ona tahammül etmeyi sürdürerek, yardım etmesi.”

Augsburger Allgemeine gazetesi ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını şu şekilde yorumluyor:

“ABD Başkanı Barack Obama'nın Rus hükümetine yönelik yaptırım kararları Moskova'da, en azından ilgili siyasetçi ve yöneticiler nezdinde hissedilir bir durumda. Ne var ki Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki Rus işgaline karşı tepki olarak getirdiği cezalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de bezgin bir omuz silkmeden başka sonuç doğurmayacaktır. Avrupa Birliği'nin tepkisi bir okşama gibi gelecektir.”

Münih'te yayımlanan Süddeutsche Zeitung Avrupa Birliği'nin Rusya'ya tepkisinin yeterli olmadığı yönünde bir yoruma yer veriyor:

“Başına buyrukluğun karşısına kararlılığın konması elbette yanlış değil. Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik Rusya'nın yardımı sonucu büsbütün alevlenirse, o zaman ülke her yeri kapsayan, açık bir iç savaşa girer. Avrupa Birliği'nin o nedenle en azından haksızlığı haksızlık olarak tanımlaması şart. Gerginliğin daha da tırmanmasından ürkerek Ukrayna'ya sırt çevirenler, ülkenin toprak bütünlüğünü hesaba katmayanlar, haksızlığın çiğliği karşısında yenilgiyi kabul ediyor demektir.”

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin yorumu şöyle:

“Amerika Birleşik Devletleri de soğuk savaşın kurallarını unutmamış. Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor, Rus sınırı yakınlarına savaş gemileri ve savaş uçakları gönderiyor. Dikkat! 2008 yılındaki Gürcistan krizinde olduğu gibi Kiev yönetimi de bu tür jestlerin ve Avrupalıların dayanışma söylemlerinin etkisiyle gerçekten de bir askeri çözüm arayacak cesareti kendisinde bulabilir. Fakat Kırım nedeniyle bir savaşa girmek saçmalıktan başka bir şey değildir.”