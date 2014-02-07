07.02.2014 - Avrupa basınından özetler



İspanya'dan El Mundo gazetesi, Soçi'deki Kış Olimpiyat Oyunları ile ilgili yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Kış Olimpiyat Oyunları bugün Soçi'de büyük bir polemikle açılıyor. Öncelikle tarihin en pahalı oyunu olması nedeniyle. Harcanan 51 milyar dolar, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan 10 milyar dolar fazla. Rusya'ya Sovyetler Birliği döneminde sahip olduğu 'gezegenin lideri rolünü' geri vermesi için Putin gücünü kanıtlamak istiyordu. Eşcinselleri dışlayan yasanın yol açtığı skandal, protestolara ve insan hakları gruplarının eleştirilerine neden oldu. Bir başka güvensizlik verici faktör ise terörist saldırı tehdidi. Kış Olimpiyat Oyunları bu bağlamda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak yerlerle ilgili seçimini de tartışmaya açtı. Siyasi çıkarlar böylesine etkinliklerin değerini azaltıyor ve polemik, Olimpiyat rekorları ve sporcuların performanslarıyla ilgili konuşmaların gölgelenmesine etki ediyor."

Danimarka'dan liberal Politiken gazetesi ise aynı konuyla ilgili yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Putin'in Rusyası Olimpiyatlara iyi biçimde hazırlandı. Bazı muhalifler serbest bırakıldı, daha az tanınan muhalifler cezaevine konuldu. Medyanın üzerine sağlam bir kapak kapatıldı, Soçi'nin etrafı sarıldı, teröristlere karşı tahkikat yapıldı ancak Kış Olimpiyat Oyunları buna rağmen ülkedeki eşcinsellere ve siyasi muhaliflere yönelik baskı ve takibat nedeniyle dikkatlerin rejime yoğunlaşmasına katkı sağladı. Putin Kış Olimpiyatları'yla ülkesine bir anıt dikmeye çabalıyordu. Bu belki de Rus kamuoyu açısından başarılı oldu. Ancak dünyada davranışının eleştirel tarafları ve çiçekli imajının komik yanları, somut biçimde görülüyor."

Fransız La Croix gazetesi, 'Putin'in iddiası' başlıklı yorumunda şu satırlara dikkat çekiyor:

"Vladimir Putin, Olimpiyat Oyunları'nı, yönettiği Rusya'yı dünya sahnesinde yeniden ölçülü bir yere getirmek için, kararlı bir mücadele olarak da düşünüyor. Oyunların ülkesinin yeniden doğuşunun sembolü olmasını hayal ediyor ve zarar gören otoritesi ve imajını bu etkinlikle parlatmayı bekliyor. Dünyayı etkileme konusundaki iddiasını kazanır mı, bu ancak oyunlar sona erdikten sonra bilinebilecek. Eğer şanslıysa, şimdiye dek kullanılan yöntemlere şüpheyle yaklaşanları büyük bir özenle cezalandıracak. Rusya'nın büyüklüğünü yeniden inşa etmeyi istemekten neden utanılmalı ki? Putin bu ilişkide ilk aşamada, otoriter rejimle şekillenen uzun bir tarihi mirastan yola çıkıyor."

Konuyla ilgili aktaracağımız son yorum, Belçika'nın De Morgen gazetesinden:

"Bu kış oyunları çoktan bir sembol haline geldi. Rusya'nın kendi tanıtımını yapabilmesinin ya da böylesine büyük bir organizasyonun üstesinden gelebileceğini göstermesinin değil. Hayır, insan hakları kuruluşları bu oyunları son yılların en başarılı kampanyası haline getirdi. Kendimizi kandırmayalım: Devlet Başkanı Putin geçmişte demokratik özgürlüklere saygılı olduğunu hiç bir zaman göstermedi ya da yetişkinlerin cinsel yönelimlerini yaşayabileceklerine... Bugünkü açılış seremonisi de bu konudaki görüşünü değiştirmeyecek. Ancak özgür dünya artık eşit şans ve eşit haklara giden yolun geri alınamayacağını ve sürekli olarak savunulmaya devam edileceğini gösterdi. Ve Rusya'daki bütün yazarlar, sanatçılar, gazeteciler ve eşcinseller bizim dayanışmamıza güvenebilir."