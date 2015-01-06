07.01.2015 - Alman basınından özetler



Almanya'daki İslam karşıtı ‘Pegida'nın giderek daha fazla taraftar bulması Türkiye'yi endişelendiriyor. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sefer Üstün, Berlin'in Tagesspiegel dergisine verdiği beyanatta, ırkçılık içerdiği için Pegida'yı son derece ciddiye aldıklarını ve bu oluşumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Heilbronner Stimme adlı gazete Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler adı altında yandaş bulmaya çalışan İslam ve yabancı aleyhtarlarını konu alan yorumunda şu satırlara yer veriyor:

“Gerçekleri önlerine koyup, angaje olmadan Pegida'nın peşinden gidenlere yanlış yolda olduklarını göstermek gerekir. 2030 yılında da Almanya'daki Müslümanların nüfusa oranı yüzde 7'yi geçmeyecek. Mültecilerin lüks mekânlarda barındırıldığı söylenemez. Üstelik sosyal devlete yük değil, destek oluyorlar. Çoğunluk dik durur ve gözü korkmazsa, bu belanın üstesinden pekâlâ gelinebilir.”

Berliner Zeitung ise yorumuna İslamlaşmaya karşı çıktıklarını söyleyen Avrupalı yurtseverleri protesto edenleri konu almış:

“Pegida'nın tartışılmaya başlamasının iyi yanı da var. Halk, hukuk devletinin doğal bir kazanım olmayıp, en geç başkaları onu aşağılayıp seçilmiş temsilcilerine ‘sisteme göbeğinden bağlı' siyasi partiler hesabına halka ihanet ettiklerini söyleyenlere karşı sürekli savunulması gerektiğini idrak etti. Bu zihniyet ve kullandığı dil, çok az demokratın olduğu Weimar Cumhuriyeti'nin yıkılmasına yol açmıştı.”

2013 genel seçimlerinde oy barajına takılarak ilk kez Almanya Federal Cumhuriyeti meclisine giremeyen Hür Demokrat Parti'nin geleneksel yeni yıl buluşması Alman medyası tarafından yakından izlendi. Nordkurier gazetesi Alman liberallerinin yeniden koalisyon ortağı olma şansının düşük olduğunu yazıyor:

“Parti amblemine yeni bir renk ilave etmek yetmez. Medyatik çağımızda ambalajın önemi inkâr edilemez. Ama içi doldurulmayan ambalaj hiçbir şey ifade etmez. 15 ay önce federal meclise veda eden Hür Demokrat Parti on eyalet meclisinin de dışında kaldı. Parti liderinin yaptığı, Apple'nin yeni ürününü tanıtma gösterisini andıran konuşma yetmeyecektir. Belagat gücü yüksek olan parti lideri Lindner'den yeni bir program gelmedi. Liberallik nedir? Bu parti neden vazgeçilmez olsun? Hür Demokratları diğer siyasi partilerden ayıran özellik nedir? Bu sorular yanıtsız kaldı. Net geliri arttırma vaadi artık kimseyi ikna etmiyor. Hür Demokrat Parti 2009 yılında verdiği vergileri azaltma sözünü tutmadığı için 2013'te seçmen tarafından azledilmişti.”

Hamburger Abendblatt gazetesi Hür Demokrat Parti'nin çözüm bekleyen sorunlara nasıl yanıt vereceğini bilmediği görüşünde:

“Hür Demokrat Parti'nin siyaseten hayatta kalabilmesi için, patolojik tutku haline gelen vergi konusundan kendini sıyırması, acil sorunlara makul çözümler sunması ve yerleşik düşüncenin donukluğundan kendini kurtarması gerekir. Halkın arzularını paylaştığını ama aynı zamanda da kendine has çözüm yolunun olduğunu göstermelidir. Adalet, aynılaştırmakla değil fırsat eşitliğiyle sağlanabilir. Entegrasyon hem teşvik hem de istemekle olur. Gelecek korkuyla değil, yeniliğe hevesli olmakla kazanılabilir.”