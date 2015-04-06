06.04.2015 - Alman basınından özetler



Almanya’nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletine bağlı Tröglitz beldesinde mülteci yurdu olarak planlanan binanın kundaklanması Almanya ve Avrupa’da tepki çekti. cumartesi günü Tröglitz'de 300 kişi olayı protesto etti. Konuya ilişkin Die Tageszeitung’un haber-analizinde “Hukuk Devletine Yapılan Saldırı” başlığı kullanılmış:

Die Tageszeitung’un haberinde, neredeyse bitmek üzere olan ve ilk etapta 40 mültecinin barınacağı yurdun kundaklanmasının ardından, eylemin ardında kimin ya da kimlerin bulunduğunun henüz belirlenemediği belirtiliyor. Ancak Tröglitz’de haftalardan bu yana aşırı sağcıların yabancı düşmanı gerekçelerle mültecilerin yurda yerleştirilmesine karşı eylemler düzenlediği hatırlatılıyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın sözlerine de dikkat çekiliyor. Jagland, “Bu olay Avrupa’da alarm zillerinin çalmasına neden olmalıdır. Demokrasi, gittikçe artan bir biçimde ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi ve aşırı dinci tehdit altında bulunuyor” diye konuşmuştu. Gazete, Alman siyasilerin de olayı ‘utanç verici’ olarak nitelediklerini ve aşırı sağcı eğilimlere karşı mücadelenin gevşememesi yönünde açıklamalarda bulunduklarını belirtiyor. Die Tageszeitung, Uluslararası Ausschwitz Komitesi Başkanı Charlotte Knobloch'un, Neonazi görüşlerin beslendiği Alman Nasyonal Demokrat Parti’nin yasaklanma sürecinin hızlandırılmasını talep ettiğine de değiniyor.

Yine Die Tageszeitung, İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) parçacık hızlandırıcı aygıtla yapılan çalışmalara yeniden başlanıldığını haber veriyor. Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı aygıt, modernize edilerek tekrar harekete geçirilmişti. Fizikçiler, bu çalışmalarla evrenin bilinmeyen yapı taşlarını ortaya çıkarmak istiyorlar. Haber-analizde, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi şefi Rolf-Dieter Heuer’in, çalışmaların sonunda fizik alanında çığır açacak ne gibi gelişmelerin olabileceğini şimdiden söyleyemeyeceği yer alıyor. Heuer'in şu sözleri de gazetede yer alıyor:

“Sonuçlara hızlı da varılabilir, ama çalışmalar yıllar da alabilir. Parçacık hızlandırıcının daha büyük enerji ile çalışması sonucunda daha önce hiç bilmediğimiz alanlara giriş yapmamız ve de yeni fiziksel fenomenleri, örneğin karanlık maddeyi ispat etmemiz mümkün olabilir.”

Die Welt gazetesinde ve diğer Alman gazetelerinde geçen perşembe günü BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ile Almanya ve İran arasında bu ülkenin nükleer programına ilişkin varılan uzlaşma konusunda yorumlar var.

Die Welt gazetesi, “İran ile bir anlaşma Batı için iyidir” başlıklı bir yorum yayınlamış. İran ile Batılı ülkeler ve özellikle ABD arasında başlatılan çıkar ittifakının küçümsenemeyeceğini belirten gazete, bundan başka bir seçeneğin olmadığını da vurguluyor. Süddeutsche Zeitung ise İsrail’in anlaşmaya yoğun eleştiri yöneltmesine rağmen Başkan Obama’nın bu anlaşmayı “ele geçen yegâne fırsat” diye nitelendirdiğini aktarıyor. Gazete Obama’nın aynı zamanda İsrail’e kesin destek verecekleri vaadinde bulunduğunu da bildiriyor.

Frankfurter Rundschau gazetesi de “Sınırdan istenildiği gibi geçilebiliyor” başlıklı haber-analizinde, Batılı ülkelerden gelerek Suriye’ye geçmek isteyen cihatçılara Türkiye'nin izin vermediğini hep söylediğini, ama gerçekte IŞİD’in denetimindeki bölgelere Türkiye sınırından geçişlerin kontrolünün iyi durumda olmadığını belirtiyor. Gazete, kaçakçıların polisin gözleri önünde bu sınırdan birkaç dakika içinde geçebildiklerine de dikkat çekiyor.