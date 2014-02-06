06.02.2014 - Alman basınından özetler



Der neue Tag,Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerini ele alıyor:

"Almanya Başbakanı Angela Merkel yine Başbakan Erdoğan'ın yaptığı, Türkiye'nin AB'ye girmesini desteklemesi yönündeki hamleye direndi. Dünyanın nasıl göründüğünü ve 20 ya da 30 yıl içinde nasıl görüneceğini bilenler, Avrupalılar özellikle de biz Almanların Türkiye'ye karşı sergilediği bu dar görüşlü tavra razı gelemez. Avrupa'nın Türkiye'ye, 70 milyondan fazla nüfusuna ihtiyacı var."

Bugünkü Alman gazetelerinin geniş yer ayırdığı bir başka konu ise Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın yanı sıra eski Başbakanlardan Gerhard Schröder'i de dinlediğinin ortaya çıkması. Süddeutsche Zeitung'un yorumu şöyle:

"Başbakan Merkel dinlendi. Şimdi eski Başbakan Schröder'in de NSA'in hedefinde olduğu biliniyor. Dışişleri Bakanları Joschka Fischer, Guido Westerwelle ya da Frank-Walter Steinmeier de benzer bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir. ABD'nin güvenlik biriminin Dışişleri Bakanlarını da dinlediğine yönelik bugüne kadar hiçbir işaret yok ancak bu çok büyük bir olasılık. Bu vakaların hiçbirinde en geniş anlamıyla terörizmle mücadele söz konusu değil. Bu nedenle Amerikan-Alman ilişkilerinin mevcut durumunun temelden gözden geçirilmesinin zamanı geldi. Buna Washington'un Almanya'daki siyasi ya da ekonomik nedenli dinlemelerinin çeşidi ya da süresi hakkında bilgi vermesi ve bu uygulamayı güvenilir ve inandırıcı bir biçimde sona erdirmesi de dâhil."

Mannheimer Morgengazetesinin aynı konuyla ilgili yorumu ise şöyle:

"Dinleme skandalının yol açtığı politik zarar inanılmaz büyük. NSA, 12 yıldır Başbakan ve diğer hükümet üyelerini ve uygulamada bütün Alman halkını 24 saat boyunca gözetleyip, bilgilerini en ince detayına kadar inceleyerek çok ileriye gitti. Federal Meclis'te NSA'in dinleme faaliyetlerini incelemek üzere kurulması planlanan araştırma komisyonunun, bütün bunları gün ışığına çıkarması zor olacak. Ancak bunun gerekliliği konusunda hiçbir şüphe yok."

Konuyla ilgili aktaracağımız son yorum Die Volksstimme'den:

"Herkes ABD'ye kızıyor. Ama hiç kimse Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) kızmıyor. Şayet Schröder ve Merkel dinlendiklerini gerçekten de bilmiyorlarsa, o zaman Alman Haberalma Servisi tamamen başarısız demektir. NSA'de 40 bin kişi çalışıyor. BND'nin muhbiri yok mu? Yıllarca evlerimizin önüne, binlerce Almanın yasadışı biçimde dinlenmesini mümkün kılan teknik donanım inşa edildi. BND bihaber miydi? BND Amerikan'ın bu konudaki tekniğini kullanıyor, BND Başkanı Schindler, NSA ile BND arasındaki işbirliğini desteklemişti. Ancak Schindler, Federal Almanya'nın, vatandaşların güvenliğini sağlamak için tehditler konusunda uyarıda bulunmak ve önemli teknik gelişmeler konusunda bilgi vermek görevini yerine getirmedi. Schindler'in hala görevde olmasının sadece tek bir nedeni olabilir. Hükümetin çok uzun süredir bütün bunlardan haberi var ve aylardır diplomatik açıdan üzerini örtüyor."