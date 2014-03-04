05.03.2014 - Alman basınından özetler



Nürnberger Nachrichten gazetesinin yorum sütunlarında, Kırım konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzlaşı aranması gerektiği görüşünü savunan bir yorum dikkat çekiyor:

"Neyse ki Ukrayna'daki gerginlik henüz bir çatışmaya dönüşmedi. Putin, gözdağının yanı sıra diyaloga hazır olduğu işaretini verdi. Diplomasinin öncelikli amacı da şu olmalı: Kırım'ın ve Ukrayna'nın geleceğine dair arayışları Rus lider ile birlikte yürütmek. Bu müzakereler yapılmadığı müddetçe, Rusya'yı şüpheli birtakım yaptırımlarla tahrik etmek yapıcı olmaktan çok yıkıcı olur. Zira Putin'in buna ne şekilde karşılık vereceğini öngörmek mümkün: Bu yaptırımları doğalgaz kozunu kullanarak geri püskürtecektir. Putin'i ciddiye almak ve onu anlamaya çalışmak bu krizin çözülmesinde faydalı olabilir.”

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel'in aynı konudaki yorumunda şu satırları okuyoruz:

“ABD ile müttefiklerinin yeni gerçekçilik için ödemek zorunda oldukları bedel, jeopolitik krizlerin çözümünde artık sadece ABD'nin bir aktör olarak devreye giremeyecek ve fiili olarak atılacak adımları yönetemeyecek olmasında gizli. Kırım, Avrupa'nın krizi ve onu çözenler de öncelikli olarak Avrupalılar olmalı. Anegala Merkel'in Rus Devlet Başkanı Putin'in karşısına dikilmemesi için hiçbir neden yok. Merkel, bu avantaja da sahip. Zira Rusya ile girift ilişkiler içinde olan Avrupa ekonomisi, Detroit ya da Houstonlu şirketler değil.”

Münih'te yayımlanan Süddeutsche Zeitung'da ise 7-14 Mart tarihleri arasında Soçi'de düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları, Kırım krizi çerçevesinde ele alınıyor. ABD, İngiltere ve Hollanda oyunlara resmi heyet göndermeme kararı almıştı. Yorum şöyle:

“Soçi Kış Olimpiyat Oyunları Putin'in halkla ilişkiler çalışmalarına mükemmel bir katkı sundu. Olimpiyatın 50 milyar dolarlık bütçesi hakkında Batılı medya organlarında çıkan eleştirileri Putin rahatlıkla boşa çıkarabilirdi, zira olimpiyatın sonunda sporculardan, gazetecilere ve organizatörlere kadar herkes oyunların ne kadar da sorunsuz bir şekilde geçtiğinden söz ediyordu. Derken Kırım krizi çıktı, Paralimpik Oyunları sırasında da müsabaka görüntülerinin yayınlanması isteniyor, sporcular rahat bir şekilde oyunları tamamlayabilmeyi arzuluyor. Fakat belki de spor çevreleri için şunu anlamanın zamanı geldi: Dünyada spor oyunlarından daha önemli ve ciddi şeyler de var.”

Magdeburg'da yayımlanan Volksstimme gazetesinde ise Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık olağan toplantısı ele alınıyor:

“Çin Ulusal Halk Kongresi başlamadan önce, Çin yönetimi kamuoyu önünde önceliğini duyurdu, ordu artık ülkenin siyasi öncelikleri arasında ilk sırayı alacak. Çin'de yıllardır iki haneli rakamlarla büyüyen savunma harcamaları, ekonomik durgunluk oranlarını çoktan arkasında bıraktı. Ancak Pekin, silahlanmasını 'savunma amaçlı olduğu ve saldırı hedefi gözetmediği' şeklinde gerekçelendirmeye çalışıyor. 'Barışın güvencesi olarak savunma!' Devasa harcamaların arkasındaki niyetin bu olduğu öne sürülüyor. Çin şimdiye kadar bu çizgiye bağlı kaldı, bu Doğu Çin Denizi'nde komşuları ile yaşadığı adalar sorunu için de geçerli. Ne var ki Japonya, Güney Kore veya Vietnam ile gerginliğin artması durumunda, bu ülkeler ne tür bir savunma gücü ile karşı karşıya geleceklerinin bilincinde olmalılar.”