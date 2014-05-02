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Deutsche Welle

02.05.2014 - Alman basınından özetler

Alman basınındaki yorumlar, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ABD ziyaretine yoğunlaşıyor.

02 Mayıs 2014 00:09


Almanya Başbakanı Merkel, ABD ziyaretinde Başkan Barack Obama ile bir araya gelecek. Görüşmede, Ukrayna krizinin yanı sıra Amerikan istihbaratının Almanya’daki dinleme faaliyetlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Die Welt gazetesi konuya ilişkin bir yoruma yer veriyor:

“Bir Almanya başbakanının Washington ziyareti böylesine çetin gelişmelerin gerisinde daha önce hiç kalmamıştı. Amerika'nın üzerinde ise ağır bir yük var. Bir yandan yüzünü Pasifik'e dönüyor, öte yandan Ortadoğu'daki gelişmelere bağlı kalıyor, ayrıca dünya düzeninin geri kalanını da korumak zorunda. Obama, Merkel'e sabırsız ve cesaret verici bir bakış yöneltiyor. Almanya değilse kim ABD'nin güçlü partneri olabilir ve aynı zamanda Avrupa'ya da yön verebilir? Kırım'ın ilhakından bu yana ikilem söz konusu: Yeni Doğu-Batı krizi, Batılı müttefikleri bölüp zayıflatabilir. Ama aynı zamanda yorgun durumdaki ittifakı uyandırabilir de. Durumun en azından Washington-Berlin arasında nasıl ilerleyeceği konusunda önümüzdeki günler belirleyici olacak.“

Heilbronner Stimme, Merkel'in ziyaret sırasında Ukrayna sorunu ve yaptırımlar konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini yazıyor:

“AB, yaptırım konusunda ihtiyatlı davranırsa mantıklı olur. Ve Almanya Başbakanı, ABD'de bu tutumdan vazgeçmezse iyi eder. Çünkü Washington'daki çoğu politikacı yeni bir Soğuk Savaş'a karşı hareket ediyormuş havasında ve Rusya'yı da gözden çıkarmışlar. Avrupa, egemen davranmalı ve kendi önceliklerini savunmalı. Sadece enerji konusu yüzünden değil.”

Lüneburg'da yayınlanan Landeszeitung ise Merkel'i Washington'da soğuk bir atmosferin bekleyeceği yorumunu yapıyor:

“Merkel dünyanın en güçlü kadını, ancak yine de sınırlı bir nüfuza sahip. Angela Merkel, orta güçteki Almanya'nın başbakanı olarak süper güç Rusya'nın çarının AGİT gözlemcileriyle ilgili ricasını dikkate almamasına katlanmak zorunda. Beyaz Saray'daki 'Büyük Birader'in Almanya'nın kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerini görmezden gelmesine de katlanmak zorunda. Amerikan firmalarının çıkarlarını tehlikede gördüğünde, serbest ticaret anlaşmasını çok fazla önemli görmemesine de... Merkel'i Washington'da Kremlin ile telefon görüşmesinden sonraki soğuk hayal kırıklığı sağanağı bekliyor.”

Mannheimer Morgen da ziyarete ilişkin bir yoruma yer veriyor:

“Angela Merkel hiçbir zaman Barack Obama'nın büyük bir hayranı değildi. Merkel bu nedenle Başkan ile geçireceği dört saati gizli servislerin genel bir değerlendirmesi için harcamayacak, aksine Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar ve AB ile ABD arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasını ele alacaktır. Dünyanın en güçlü kadını için dünyanın en güçlü erkeğini ziyaret sadece amaca ulaşmak için bir araç.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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