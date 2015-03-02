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Deutsche Welle

02.03.2015 - Alman basınından özetler

Alman basınının Rusya'daki siyasi cinayetle ilgili olarak yayınladığı yorumlar.

02 Mart 2015 09:42


Der neue Tag adlı gazete, bu cinayetin aydınlatılmasının da kuşkulu olduğunu belirttikten sonra ekliyor:

“Nemtsov'un öldürülmesi, Putin imparatorluğunda farklı düşünenlere gönderilmiş bir ihtardır. Onun gibi düşünmeyen kanun dışılığı kabul etmiş demektir. Korku muhalefeti susturmanın kestirme yoludur.”

Flensburger Tageblatt gazetesinde ise şu satırları okuyoruz:

“Rusya'ya sayısız propaganda medyasının körüklediği nefret havası hâkim. Parolası ise, ‘Putin'e karşı çıkan düşmandır ve bertaraf edilmelidir!'. Acı ama Rusya'da yüksek politika ve büyük ticari bağlantılar söz konusu olunca insan hayatı önemini kaybediyor. Boris Nemtsov sadece, öldürülen muhalif politikacı ve gazeteciler zincirinin yeni bir halkasıdır. Cinayetlerin hiçbiri aydınlatılmamıştır. Son suikast aynı zamanda Batı'ya verilmiş bir ihtardır: Rusya'da kural tanınmaz. Yasanın değeri, yazılı olduğu kağıt kadar bile değildir.”

Oldenburg'da yayımlanan Nordwest-Zeitung adlı gazete Rusya'nın demokrasiye kavuşma şansının olup olmadığını sorguluyor:

“Muhalif Rus politikacı Boris Nemtsov'un öldürülmesi, Putin muarızlarının hayati tehlike içinde olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Putin'e karşı olan öldürülür, hapsedilir, sindirilir. Bizzat devlet başkanı ve eski KGB ajanı tarafından değil, otokrasiden farkı olmayan ülkesindeki tebaası tarafından. Nemtsov suikastından sonra halkın sokaklara dökülüp fikir hürriyeti için gösteri yapması demokratik Rusya'ya kavuşma umudunun bir nebze olsun yaşadığını göstermektedir.”

Frankfurter Rundschau gazetesi Moskova'da işlenen siyasi cinayeti şöyle yorumluyor:

“Boris Nemtsov Rus muhalefetinin genç ve enerjik umudu sayılıyordu. Onun katledilmesi daha önce işlenen siyasi cinayetlerden çok daha önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Cinayeti güncel Doğu – Batı anlaşmazlığına alet etmek için çağrıya gerek yok. Rusya'da hasımlarından korunması gerekenler iktidar sahipleri değildir. Rusya'da asıl korunması gerekenler ortadan kaldırılmaktadır. Bu insanlar cinayetler örtbas edilerek değil, aydınlatılarak korunabilirler.”

Nürnberger Nachrichten gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in soğukkanlılığını kaybetmeye başladığı görüşünde:

“Rusya, Ukrayna savaşının verdirdiği zarardan ağır şekilde etkilenmeye başladı. Putin ‘itiraz edilmezliğini' yitiriyor. Güçlü oligark dostları milyarlar kaybetti, bir o kadarını da Rusya'dan kaçırdı. Büyük patronlar durumdan memnun değiller. Asabileşen Kremlin lideri minik muhalefetten değil, asıl onlardan çekiniyor. Nemtsov'un öldürülmesi, panik halinde gösterilen bir tepkiyi andırıyor. En azından muhalifleri uyarılmış oldu. Çar'a karşı çıkmak ölümle sonuçlanabiliyor.”

Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesi de cinayetten Putin rejimini sorumlu tutuyor:

“Kremlin yakınlarında barbarca işlenen cinayetin faillerinin ya da azmettiricilerinin kimler olduğu önemli değil. Cinayetin ısmarlama mı olduğu yoksa Kremlin patronunun bir yıldır farklı düşünenlere ya da ona itiraz edenlere karşı başlattığı kışkırtma kampanyasının neticesinde mi işlendiği de. Kesin sayılan, son on yılda işlenen cinayetler gibi Nemtsov'un öldürülmesinden de Putin'in kurduğu sistemin sorumlu olduğudur. Putin'e karşı çıkan hayatını tehlikeye atmış demektir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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