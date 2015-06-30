01.07.2015 - Alman basınından özetler

Almanya’nın önde gelen iktisat gazetelerinden Handelsblatt Atina
yönetiminin kendi programını kabul ettirmek için AB’ndeki
ortaklarına baskı yapmasını konu alıyor:
“Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ülkesinin Euro
Bölgesi’nden çıkarılmaması için hukuki yolları deneyeceklerini
duyurdu. Şimdiye kadar hiçbir Avrupalı hükümet üyesinin
Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkmasını talep etmemiş olması
bakımından ilginç bir açıklama. Hukuki kurallar ve Avrupalı
ortaklarının Yunanistan’ı bırakmama arzusu Varufakis’in malumu
olmalı. Bu tehdidin nedeni farklı. Varufakis’in çıkışı
propaganda savaşının bir parçası olarak görülmeli. Başbakan
Tsipras Yunan halkını, referandumun Euro hakkında değil de
alacaklıların reform ve tasarruf talepleriyle ilgili olduğuna
inandırmaya çalışıyor. Referandumdan ‘hayır’ çıkmasının
müzakerelerde elini güçlendireceğini düşünüyor. Avrupalı
ortakları ise bu düşünceye katılmıyor. Onlar reformların ret
edilmesinin Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışının ilk adımı
olacağı ve Yunanistan’ın Euro’suz kalmasının kesinleşeceği
kanaatindeler.”
Berlin’de yayımlanan Die Welt gazetesi borç krizindeki
Yunanistan’ın ortaklarının gösterdiği dayanışmayı suiistimal
ettiği görüşünde:
“Portekiz, Doğu Avrupa ve İrlanda maliye bakanlarının Yunan
poker ustası Varufakis’e Almanya ve Uluslararası Para Fonu’na
kıyasla çok daha sert davranmalarına şaşmamak lazım. Avrupa iki
sınıfa ayrıldı. Milyonların bu yakışık almayan oyunu seyretmeye
ve faturasını ödemeye mahkûm edildiği Avrupa’da en yüksek sesle
ağlayan istediğini koparıyor. Avrupa dayanışması kendini
beğenmiş ve utanma hissi olmayan bir bakan tarafından alaya ve
ayaklar altına alınıyor. Yunanistan’ın Avrupa’ya Euro’ya
olduğundan çok daha fazla zarar verdiğini söylemek yanlış
olmaz.”
Berlin’in Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, Yunanistan’ın
sadece transfer harcamalarını karşılayabilmesi için yapılan
yardımlarla ayakta tutulamayacağını yazıyor:
“İşler vaziyetteki vergi ve kadastro idaresi, altyapı ve
hepsinden önemlisi, Yunan ekonomisinin geleceğine dair plan
olmadan Berlin, Brüksel ve Atina’da sahnelenen oyunun mutlu sona
varması beklenmemeli. Yunanistan’a tıpkı birleşmeden sonra Doğu
Almanya’ya olduğu gibi kalkınma yardımı yapılmalıdır. Yunan
trajedisinin sona erdirilebilmesi için sadece kreditöre değil,
yatırımcıya da ihtiyaç var. Ve tabii kalkındırma projesine ortak
olacak bir Yunan hükümetine de.”
Süddeutsche Zeitung önümüzdeki pazar günü Yunanistan’da
yapılacak olan referandumu konu alan yorumunda özetle şu
satırlara yer veriyor:
“Gerçek bir birleşmiş Avrupa isteniyorsa, bunun Euro Bölgesi
parlamentosu, Euro maliye bakanı, mali dengeleme ve ortak
mevduat ve işsizlik sigortası olmadan başarılamayacağı
bilinmeli. ‘Euro tutunamazsa, Avrupa da tutunamaz’ diyen Almanya
başbakanı ise susmayı ve krize neden olan birlik anlaşmalarını
hatırlatmayı tercih ediyor. Bu politika birleşik Avrupa idealine
yarardan fazla zarar verdiği gibi birçok ülkede radikal
partilerin güçlenmesine de yaradı. Başbakan Merkel’e son olarak,
pazar günkü referandumda Yunanların seçilmiş politikacılarından
daha akıllı davranmalarını ummak kalıyor.”