01.07.2015 - Alman basınından özetler

Almanya’nın önde gelen iktisat gazetelerinden Handelsblatt Atina

yönetiminin kendi programını kabul ettirmek için AB’ndeki

ortaklarına baskı yapmasını konu alıyor:

“Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ülkesinin Euro

Bölgesi’nden çıkarılmaması için hukuki yolları deneyeceklerini

duyurdu. Şimdiye kadar hiçbir Avrupalı hükümet üyesinin

Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkmasını talep etmemiş olması

bakımından ilginç bir açıklama. Hukuki kurallar ve Avrupalı

ortaklarının Yunanistan’ı bırakmama arzusu Varufakis’in malumu

olmalı. Bu tehdidin nedeni farklı. Varufakis’in çıkışı

propaganda savaşının bir parçası olarak görülmeli. Başbakan

Tsipras Yunan halkını, referandumun Euro hakkında değil de

alacaklıların reform ve tasarruf talepleriyle ilgili olduğuna

inandırmaya çalışıyor. Referandumdan ‘hayır’ çıkmasının

müzakerelerde elini güçlendireceğini düşünüyor. Avrupalı

ortakları ise bu düşünceye katılmıyor. Onlar reformların ret

edilmesinin Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışının ilk adımı

olacağı ve Yunanistan’ın Euro’suz kalmasının kesinleşeceği

kanaatindeler.”

Berlin’de yayımlanan Die Welt gazetesi borç krizindeki

Yunanistan’ın ortaklarının gösterdiği dayanışmayı suiistimal

ettiği görüşünde:

“Portekiz, Doğu Avrupa ve İrlanda maliye bakanlarının Yunan

poker ustası Varufakis’e Almanya ve Uluslararası Para Fonu’na

kıyasla çok daha sert davranmalarına şaşmamak lazım. Avrupa iki

sınıfa ayrıldı. Milyonların bu yakışık almayan oyunu seyretmeye

ve faturasını ödemeye mahkûm edildiği Avrupa’da en yüksek sesle

ağlayan istediğini koparıyor. Avrupa dayanışması kendini

beğenmiş ve utanma hissi olmayan bir bakan tarafından alaya ve

ayaklar altına alınıyor. Yunanistan’ın Avrupa’ya Euro’ya

olduğundan çok daha fazla zarar verdiğini söylemek yanlış

olmaz.”

Berlin’in Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, Yunanistan’ın

sadece transfer harcamalarını karşılayabilmesi için yapılan

yardımlarla ayakta tutulamayacağını yazıyor:

“İşler vaziyetteki vergi ve kadastro idaresi, altyapı ve

hepsinden önemlisi, Yunan ekonomisinin geleceğine dair plan

olmadan Berlin, Brüksel ve Atina’da sahnelenen oyunun mutlu sona

varması beklenmemeli. Yunanistan’a tıpkı birleşmeden sonra Doğu

Almanya’ya olduğu gibi kalkınma yardımı yapılmalıdır. Yunan

trajedisinin sona erdirilebilmesi için sadece kreditöre değil,

yatırımcıya da ihtiyaç var. Ve tabii kalkındırma projesine ortak

olacak bir Yunan hükümetine de.”

Süddeutsche Zeitung önümüzdeki pazar günü Yunanistan’da

yapılacak olan referandumu konu alan yorumunda özetle şu

satırlara yer veriyor:

“Gerçek bir birleşmiş Avrupa isteniyorsa, bunun Euro Bölgesi

parlamentosu, Euro maliye bakanı, mali dengeleme ve ortak

mevduat ve işsizlik sigortası olmadan başarılamayacağı

bilinmeli. ‘Euro tutunamazsa, Avrupa da tutunamaz’ diyen Almanya

başbakanı ise susmayı ve krize neden olan birlik anlaşmalarını

hatırlatmayı tercih ediyor. Bu politika birleşik Avrupa idealine

yarardan fazla zarar verdiği gibi birçok ülkede radikal

partilerin güçlenmesine de yaradı. Başbakan Merkel’e son olarak,

pazar günkü referandumda Yunanların seçilmiş politikacılarından

daha akıllı davranmalarını ummak kalıyor.”