01.04.2015 - Alman basınından özetler

Germanwings faciasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Uçağı kasten düşürdüğü sanılan

yardımcı pilotun daha önce ağır depresyon hastası olduğu bilgisinin ortaya çıkması

gözleri doktorların sır saklama yükümlülüğüne çevirdi. Doktorlar insan hayatı ya da

büyük tehlikeler söz konusu olsa da hastalarına ait bilgileri paylaşmalı mı paylaşmamalı

mı? Tartışmalar bu soru üzerinde yoğunlaşıyor. Ulm kentinde yayımlanan Südwest-Presse gazetesinin yorumunda şu satırları okuyoruz:

“Germanwings uçağının muhtemelen bilerek düşürülmesi gibi trajedilerin önüne geçmek

mümkün mü? Diğerleri için tehlike oluşturabilecek meslek grupları sadece pilotlar,

otobüs şoförü ve makinistlerden ibaret değil. Hepsini düzenli psikolojik testlerden

geçirmek, haklı gösterilemeyecek bir zan altında bırakılmalarına yol açar. Ayrıca bu

testler normal bir insanın en saçma kabusunda bile göremeyeceği vakaları önlemeye

uygun değil. Doktorlara belli mesleklerdeki hastaları için yazdıkları raporu doğrudan

işverene iletme yükümlülüğü getirilmesi talebi ise hasta-doktor ilişkisini kalıcı olarak

zedeleyecektir. Bu ilişki kat’i güvene dayanır. Bu güven yok olursa hasta, tam da acil

psikolojik yardıma ihtiyacı olan bir durumda tedaviden kaçınacaktır.“

Frankfurter Rundschau gazetesi ise Almanya, Fransa ve İtalya’nın bu yıl içinde

insansız hava aracı üretimine başlama planını konu alıyor.

“Alman ordusunun insansız hava araçlarına ihtiyacı var. Savunma Bakanı bu ihtiyacın

acil olduğunu söylüyor. Ama ne için lazım olduğunu söylemiyor. Vatan savunması için

mi? Bu simetrik savaştır. Yani orduya karşı ordu. Ülke savunması durumunda ordu

şimdiye kadar savaş uçakları, tank, top ve tabii askerleri hesaba katarak planlama

yapıyordu. Ya da söz konusu olan asimetrik savaştır ve ordu gerillaya karşıdır. Almanya

şimdiye kadar kullanmamış olsa da savaş uçakları burada da işe yarar. Alman

ordusunun yeni silahlara ihtiyacı varsa Savunma Bakanı, savunmakla yükümlü olduğu

halka ne için olduğunu anlatmalıdır. Ülke savunması mı, gelecekteki yurtdışı görevleri

mi, hedefli cinayetler mi? Önceden bilinirse iyi olur.“

Almanya’da iktidarın küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik’ten (CSU) gelen bir istifa haberi

Alman siyasetinde deprem etkisi yarattı. Euro krizine karşı uygulanan politikalara

muhalefetiyle tanınan Genel Başkan Yardımcısı Peter Gauweiler, “Yönetim benden aksi

kanaatte olmama rağmen Meclis’te Yunanistan yardımlarının uzatılması yönünde oy

kullanmamı talep etti“ açıklaması yaptı. Gauweiler ile Parti Başkanı Horst Seehofer

arasında mali politikalar konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı biliniyordu. Gauweiler’in

hem parti genel başkan yardımcılığı hem de milletvekilliğinden istifası Süddeutsche

Zeitung’da şöyle yorumlanıyor:

“Gauweiler’in istifası, bunu yapış şekli itibariyle CSU için bir sorundur. Gauweiler’in

istifa açıklaması parti yönetimine karşı bir saldırıydı. Gauweiler parti yönetimini Euro

politikalarında kendi programına ihanetle suçluyor. Bu sadece pis kokular yayan bir

istifa değil, aynı zamanda Euro karşıtı 'Almanya İçin Alternatif' partisinin ekmeğine yağ

sürmektir. Gauweiler kafasının dikine gitmesiyle tanınır. Anayasa Mahkemesi’nde açtığı

davalarda da belli başarılar elde etti. Ama aynı zamanda egoist ve dikkafalıdır. Bunu

istifa ediş biçimiyle bir kez daha gösterdi.“

Münchner Merkur gazetesinin yorumu ise şöyle:

“Gauweiler, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkarılması için uzun süre Federal

Meclis’te yüksek sesli ama başarısız bir şekilde çabaladı. Ve şimdi parlamentodan kendi

çıkışını ilan etti. Görüşlerini paylaşmasanız bile Gauweiler’in gidişi, hem partisi hem de

genel siyaset için bir sefalet göstergesidir. Euro’yu eleştiren bir muhafazakar olarak

Gauweiler Hristiyan Sosyal Birlik için küçük bir kanadı temsil etmiyordu. Bu kesim

Merkel önderliğindeki Hristiyan Birlik içinde giderek daha az temsil edildiğini hissediyor.“