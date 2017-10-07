- VİNÇ ÜZERİNDE DEHŞETİ YAŞADI

-51 metrede yardım bekledi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de bir inşaatta çalışan vincin bakımı için gelen teknisyenin kolu çalışma sırasında halata takılarak koptu. Kopan kol aşağı düşerken 51 metrelik vinçte mahsur kalan yaralıyı itfaiye yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kurtardı.

Olay saat 12.00 sırlarında Tatlısu Mahallesi Şahin Caddesi\'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan vincin bakımı için gelen ekipten Şakir Toğaçar, 51 metrelik vincin üzerine çıktı.Toğaçar, vinç üzerinde bakım çalışması yaptığı sırada kolu bir anda halata takılarak koptu.

KOPAN KOL BUZDOLABINA KONDU

Vincin üzerinde acılar içinde kalan teknisyenin yardımına inşaatta çalışan işçiler koştu. Kopup yere düşen kol hemen alınarak inşaata buluna konteynerdeki buzdolabına kondu. İşçiler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Dudullu ve Kadıköy itfaiye grubundan merdiven aracı istendi.

İTFAİYENİNİ MERDİVEN ARACIYLA İNDİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen merdiven aracını açtı. Kadıköy itfaiye grubun 60 metrelik merdiven aracına binen itfaiye ve sağlık ekipleri vinçteki yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi vinç üzerinde yapılan yaralı daha sonra aşağıya indirildi. 1 saat süren çalışmalar sonucunda Toğaçar, kopan koluyla birlirte ambulansla hastaneye götürüldü.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı gören mesai arkadaşları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vinçten görüntü

-İtfaiyeye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vinçteki yaralının görüntüsü

-Arkadaşlarının sinir krizi geçirmesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Merdiven aracıyla vince çıkılması

-Yaralının aşağıya indirilmesi

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görünütler



