- TARABYA'DA YOL ÇÖKTÜ (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İBB\'den yapılan açıklamada ise \"Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Yolda meydana gelen çökme

-Yoldaki kabarma

-Yoldaki yarıklar

-Genel ve detaylar

