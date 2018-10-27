- RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye zirvesi için İstanbul\'a geldi.

Putin\'in uçağı saat 13.35\'te Atatürk Havalimanı\'na indi. Putin\'i Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde, İstanbul Valisi Vasip

Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve öteki ilgililer karşıladı.

Putin, askeri törenle yapılan karşılamanın ardından resmi araçla havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Putin\'in uçağının gelişi

-Putin\'in uçaktan inişi

-Putin\'in havalimanından ayrılması