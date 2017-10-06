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 - NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYATTAN ÇIKTI

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı

06 Ekim 2017 20:05

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı.
Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledildi. Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapılacak.
Süleymanoğlu, 25 Eylül\'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

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