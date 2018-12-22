- KIŞ LASTİĞİ HIRSIZLARI KAMERADA

- 6 DAKİKADA 70 BİN LİRALIK LASTİK ÇALDILAR

Haber- Kamera: Ramazan Eğri Gamze Şimşek-

Ataşehir\'de bir lastikçiye gelen kapüşonlu 6 kişi, kısa süre içinde onlarca kış lastiği çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 07.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Eski Üsküdaryolu caddesi\'nde bulunan bir lastikçide meydana geldi. Hırsızlık yapmak için kapalı kasa bir minibüsle işyeri önüne gelen 6 kişi, önce giriş kapısını zorladı. Kapıyı açamayan hırsızlar geldikleri aracı dükkanın yanına yanaştırdı. Çevrede kimsenin olmadığını anlayınca dükkanın yan tarafındaki camı tekmeleyerek kıran hırsızlar, 6 dakika içinde içeride bulunan kış lastiklerini elden ele minibüse yükleyerek kaçtı.

\"1 YIL İÇİNDE 3 DEFA SOYULDUK\"

İşyerine geldiğinde hırsızlık şokunu yaşayan Gökhan Kabakçı, “6 dakika içinde 70 bin liralık lastiğimiz çalındı. Ve gelen 6 kişiydi. Alarmımız, güvenlik kameralarımız bütün güvenlik önlemlerimiz olmasına rağmen yaşandı. 1 yıl içinde 3 defa soygun yaşadık. Artık biz yorulduk. Devletimizden yardım bekliyoruz bu konuda\" dedi.

Polis yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün dükkanın önüne geldiği, araçtan inen kişilerin çevreyi gözetledikten sonra minibüsle dükkanın yanına yanaşıp tekmeler atarak camı kırıyor. Hırsızların daha sonra içeri girip lastikleri elden ele minibüse yükledikleri görülüyor



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Hırsızların araçla gelmesi

-Hırsızların etrafı kolaçan etmesi

-Tekme atıp camı kırmaları

-Lastiklerin elden ele taşınması

-Lastiklerin araca konulması

-Aracın dükkandan ayrılması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Hırsızlığın yaşandığı lastikçi

-Lastik dükkanının kırılan camı

-Hırsızları görüntüleyen güvenlik kamerası

-Dükkan sahibi ile röp