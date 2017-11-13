-İBB ÖNÜNDE PROTESTO



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Halkevleri üyesi bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı. \'İhanete Son Verin. İstanbul\'u Böyle Yönetemezsiniz\' yazılı pankart açan grup, istifa eden belediye başkanlarının hesap vereceği yerlerin Belediye Meclisleri olduğunu söyledi. Grup adına Nuri Günay\'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

\"Bugün buraya yönetmezsiniz demek için geldik. Bu iktidara yönelik akıl verme eylemi değildir. \'Yönetmezsiniz\' bir iddiadır. Bu belediyeleri bu şehirleri, memleketin 3\'te 2\'sini atamayla yönetmezsiniz. Bu halk buna izin vermez iddiasının basın açıklamasıdır. Bugün İBB Meclisi\'nin Kasım ayı toplantısının ilk günü. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir aydan biraz daha fazla bir zaman önce istifa etti. İstifasının aslında kendi kendine alınmış bir karar olmadığı daha sonra diğer belediye başkanlarının zorla istifa ettirilerek yaşananlarda ortaya çıktı. İstifa ettirilen belediye başkanlarının suçları neyse hesap verecekleri yerler Belediye Meclisleridir. Halkın kendisidir. Gerektiği zaman yargıdır. Keyfiyetle görevinden alınanların yerleri atamayla doldurulamaz\"

Basın açıklaması yapan kalabalığa CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Seyfi Ali Aydoğmuş da destek verdi.

Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Açılan pankart

-Atılan sloganlar

-Basın açıklaması

-Seyfi Ali Aydoğmuş\'un görüntüsü

-Grubun dağılması genel ve detaylar

