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-(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - DEV PLATFORM BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2)

- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor

21 Mayıs 2018 13:30

- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı\'ndan dev petrol arama platformu \"Scarabeo 9\" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi. 
Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, ’Scarabeo 9’ isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan da görüntülendi.  Karadeniz\'den gelen gemi, Marmara\'ya doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜyle geminin geçişi
-Platformun geçişi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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