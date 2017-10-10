- FATİH'TE "CİNSEL HAP" OPERASYONU

Haber: İstanbul DHA

Fatih’te bir iş hanına düzenlenen operasyonda 7 bine yakın cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Tahtakale’de bir iş hanına operasyon düzenledi. Geçtiğimiz cumartesi günü 7 ayrı depoya baskın yapan polis, aramalarda 6 bin 943 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen hapların insan hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Ele geçirilen cinsel içerikli haplar adli tahkikata esas olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler haklarında adli işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Operasyonun polis kamerası görüntüleri

-Ele geçirilenler