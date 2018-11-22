- DEV GEMİ BOĞAZ'DAN 5 SAATTE GEÇTİ

- İSTANBUL BOĞAZ\'I GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

TürkAkım\'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçti.

Rus gazını Türkiye\'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa\'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı\'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi \"Pioneering Spirit\" tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, Kıyıköy\'den hareket etti. Dev gemi, sabah saatlerinde Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Geminin ilerleyişi nedeniyle İstanbul Boğaz\'ı gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit\'in Marmara\'ya doğru ilerleyişini Kıyı Emniyeti\'ne bağlı romörkörler eşlik etti. Dev geminin geçişi yaklaşık 5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişi

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