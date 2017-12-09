- DENİZ SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
İDO, lodos hedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Şehir Hatları\'nın ise Eminönü-Üsküdar seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
İDO ayrıca bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü şöyle:
13:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot
13:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
14:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
14:50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
15:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
15:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot
16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Görüntü Dökümü:
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-Boğazdan lodos görüntüleri