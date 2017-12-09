- DENİZ SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

İDO, lodos hedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Şehir Hatları\'nın ise Eminönü-Üsküdar seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İDO ayrıca bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü şöyle:

13:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

13:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

14:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

14:50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

15:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

15:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdan lodos görüntüleri