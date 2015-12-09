+++ Canlı anlatım: Zschäpe özür diledi +++



Almanya’da sekizi Türk on kişinin ölümünden sorumlu tutulan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe, iki buçuk yıllık suskunluğunun ardından bugünkü duruşmada ilk ifadesini vermeye başladı. Zschäpe’nin avukatı Mathias Grasel tarafından okunmaya devam edilen yazılı ifadeden satır başları:

+++ TSİ 12:21: Zschäpe tüm NSU kurbanlarından samimi bir şekilde özür dilediğini söyledi. Yazılı açıklamada, “Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından işlenen suç eylemlerinden dolayı samimi bir şekilde özür dilediğini‘ belirten Zschäpe, kendisini de ahlaki açıdan suçlu hissettiğini kaydetti. Açıklamada, „On cinayet ve iki bombalı saldırıyı engelleyemediğim için ahlaki açıdan suçlu hissediyorum“ ifadesi kullanıldı. Zschäpe bu kadar uzun bir sürede polise gitmemesini de Mundlos ve Böhnhardt’ın kendilerini öldürebilecek olmaları ve özellikle de Böhnhardt’ı kaybetme korkusu ile açıkladı.

+++ TSİ 12:12 : NSU üyesi olduğunu ret eden Zschäpe, kendisini ne o dönemde ne de şimdi NSU üyesi olarak gördüğünü söyledi. NSU adının sadece Uwe Mundlos’un icat ettiği birşey olduğunu, ancak Uwe Böhnhardt’ın da gruba dahil edilebileceğini kaydetti.

+++ TSİ 12:02: Zschäpe: Mundlos ve Böhnhardt kendi silahlarından memnun değillerdi. Polis memuru Michele Kiesewetter ve yanındaki memuru görev silahları için öldürmek istediler. Bu on cinayetin nedenini sorduğumda bana bu ‘inanılmaz’ yanıtı verdiler.” Beate Zschäpe bu yanıt karşısında çok şaşırdığını ve iki arkadaşına vurduğunu söyledi. Zschäpe, “Böhnhardt ve Mundlos Kiesewetter’in yanındaki polisin de öldüğünü düşünüyorlardı” dedi.

+++ TSİ 11:59: Cinayetler serisine doğrudan katılımı bulunmadığını savunan Zschäpe, ne hazırlık eylemlerine, ne de eylemin gerçekleştirilmesine katıldığını kaydetti. Mundlos ve Böhnhardt’ın eylemlerinden sonradan haberdar olduğunu belirten Zschäpe, “Ancak onlardan ayrılacak ve yargıya teslim olacak gücüm yoktu“ dedi. Köln'deki bombalı saldırıyı ‘zalimce ve keyfi bir eylem‘ olarak gördüğünü söyleyen Zschäpe, bombanın yapılması sürecinden haberi olmadığını kaydetti. O dönem çaresiz olduğu ve normal yaşama geri dönme şansı görmediğini belirten Zschäpe, “Onların bana ihtiyacı yoktu. Benim onlara vardı“ ifadesini kullandı.

+++ TSİ 11:55: Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt’ın polis Michele Kiesewetter’i silahını çalmak için öldürdüğünü söyledi. Heilbronn’daki bu onuncu cinayetin nedeni şimdiye kadar açıklığa kavuşturulamamıştı.

+++ TSİ 11:32: Zschäpe, arkadaşları Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın kendisine 2000 yılında birkaç ay önce bir cinayet işledikleri konusunu açtıklarını, Nürnberg’de bir Türk’ü öldürdüklerini söylediklerini kaydetti. NSU hücresinin bilinen ilk cinayeti konusunda önceden birşey bilmediğini, Enver Şimşek’in öldürülmesinden üç ay sonra, 2000 yılı Aralık ayının ortasında haberinin olduğunu söyledi. Zschäpe, Mundlos ve Böhnhardt ile arkadaşlığının başlamasıyla birlikte arkadaş çevresinin değiştiğini, Böhnhardt’ın arkadaşlarının ‘saldırgan bir milliyetçi görüşe sahip olduğunu ve bu şekilde davrandığını kaydetti.

+++ TSİ 11:03: Yazılı ifadesine eski Doğu Almanya’da Jena kentindeki çocukluğu ile başlayan Zschäpe, annesinin alkol sorunları ve annesiyle kavgalarından bahsetti. Annesinin kendisine neredeyse hiç para vermediğini, bu nedenle küçük hırsızlıklar yapmak zorunda kaldığını söyledi.