- BOSTANCI METROSUNDA KADINA HAKARET DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Bostancı Metro İstasyonunda Kerime P. isimli kadına hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Atınç M.\'nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Atınç M., davanın ilk duruşmasına katılmadı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Atınç M., duruşmaya katılmadı.

Müşteki Kerime P. ve avukatları ile Atınç M.\'nin avukatı duruşmada hazır bulundu.

\"OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM\"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Kerime P., \"Olay günü metroda asansör bekliyordum. Sanık da asansörden aşağıya doğru iniyordu. Sanık asansörden inerken bakışları ile tacize başlamıştı. Asansörden indikten sonra yürümesi gerekirken bir anda durdu, karşıma geçti. Diğer insanların geçmesini bekledi. Bana bir şeyler dediğini fark ettim. Sanığa aldırış etmeden asansöre geçtim. Asansöre geçerken bana, \'Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar\' şeklinde söz söyleyerek bana tükürdü. Tükürük sol tarafıma denk geldi. Kapı kapandıktan sonra bağırdı ancak ne dediğini duymadım. Sanıktan korktuğum ve şok geçirdiğim için ne dediğimi tam olarak anlayamadım. Aynı gün sanıktan şikayetçi oldum. Maddi zararım yoktur, olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm. Halen görmeye devam etmekteyim\" dedi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Müşteki Kerime P.\'nin Avukatı Meral Dönmez müvekkilinin Marmara Üniversitesi psikiyatri bölümünde tedavi gördüğünü belirterek, hastane kayıtlarının celbini ve sanığın tutuklanmasını istedi. Soruşturma aşamasında dosyaya konulan ve sanığın müştekiye tükürdüğünü tespit edemeyen rapora itiraz eden Avukat Dönmez, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Sanığın Avukatı Ayşen Koçak, müvekkilinin babasının rahatsızlığı nedeni duruşmaya katılmadığını belirterek, sanığın babasının sağlık sorunlarına ilişkin bazı belgeleri mahkemeye sundu. Müştekinin psikolojik durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınmasını isteyen Avukat Koçak, müvekkili hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Marmara Üniversitesi\'ne yazı yazarak müşteki Kerime P.\'nin tedavi evraklarının gönderilmesini isteyen mahkeme, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebi reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerime P.\'nin 12 Mart 2018 tarihinde Bostancı Polis Merkezi\'ne başvurarak Atınç P.\'nin kendisine hakaret ettiği ve yüzüne tükürdüğü şikayetinde bulunduğu belirtiliyor.

Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, görüntü kayıtlarında şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediğinin ya da hakaret edip etmediğinin tespit edilemediği belirtilen iddianamede, şüpheli Atınç M.\'nin, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



