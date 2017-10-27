- BAŞAKŞEHİR'DE KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bulunan AYKOSAN sanayi sitesindeki bir iş yerinin kağıt deposunda yangın çıktı. Çalışanlar iş yerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İkitelli, Başakşehir, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin duman tahliyesi devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Sanayi sitesi

-Çalışanlardan görüntü

-Dumandan görüntü

-İtfaiye ekipleri

