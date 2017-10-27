- BAŞAKŞEHİR'DE KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

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Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Başakşehir'de bulunan AYKOSAN sanayi sitesindeki bir iş yerinin kağıt deposunda yangın çıktı

27 Ekim 2017 17:34

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de bulunan AYKOSAN sanayi sitesindeki bir iş yerinin kağıt deposunda yangın çıktı. Çalışanlar iş yerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İkitelli, Başakşehir, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin duman tahliyesi devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Sanayi sitesi
-Çalışanlardan görüntü
-Dumandan görüntü
-İtfaiye ekipleri
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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