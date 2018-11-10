  ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİLERİN "GEÇİT" EYLEMİ

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de öğrenci ve veliler okul çıkışı geçit eylemi yaptı.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nda eğitim gören çocuklarını okul çıkışında alarak evlerine gitmeye çalışan veliler hızlı giden ve yol vermeyen araçlar yüzünden yolu bir süre trafiğe kapatarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Osmangazi Caddesini trafiğe kapatan öğrenci ve veliler, yaklaşık 5 dakika süren eylemlerinin ardından açıklama yaptı. Veliler, \"Her gün aynı çileyi yaşıyoruz. Yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla geçen araçlar tek yön trafik uygulamasının olduğu bu caddede ne yazık ki yayalara yol vermiyor. İlle de bir canın yanması mı gerekiyor önlem alınması için. Biz en azından bir yaya geçidi ya da üst geçit talep ediyoruz\" dediler.

Öğrenciler ise hem gündüz hem de akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken sık sık kaza riski ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, \"Üst geçit istiyoruz\" dediler.

Görüntü Dökümü:

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-Yol kapatma eyleminden görüntüler

-Veli ve öğrencilerin açıklamaları