- ADLİYE ÖNÜNDE "YAN BAKTIN" KAVGASI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

ÇAĞLAYAN\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik gruptaki iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında \'yan baktın\' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi. 5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar \"Hasta o kalp hastası\" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.

Görüntü dökümü

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-Kavga eden kişiler

-Kadınların bağrışmaları

-Polisin kavgayı ayırması

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detay görüntüler

