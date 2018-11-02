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- ADLİYE ÖNÜNDE "YAN BAKTIN" KAVGASI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik gruptaki iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı

02 Kasım 2018 15:59

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
ÇAĞLAYAN\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik gruptaki iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında \'yan baktın\' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi. 5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar \"Hasta o kalp hastası\" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.

Görüntü dökümü
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-Kavga eden kişiler
-Kadınların bağrışmaları
-Polisin kavgayı ayırması
-Gözaltına alınanlar
-Genel ve detay görüntüler
 

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