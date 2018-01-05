- ACI HABER GELDİ

- FATİH\'TEKİ CAN PAZARI...

* ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ALEVLER ARASINDAN KURTARILAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ.

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Fatih\'te, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli genç kadın ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Genç kadın hastane yolunda hayatını kaybetti.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hırkai Şerif Mahallesi Melek Hoca Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Suriyeli 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli kadın Nur Amori ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Baygın şekilde kurtarılan çocuklar ve anne, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, genç kadına suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kadını ambulansa aldı. Suriyeli kadının kundaktaki bebeği de itfaiye ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen baba Muaz Amori, sinir krizleri geçirdi. Bir süre sonra genç kadından acı haber geldi. Nur Amori hastane yolunda hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve içeride kalan çocuklarla genç kadını kurtardıklarını söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin genç kadına müdahalesi(suni teneffüs, kalp masajı yapması)

-Çevredeki kalabalık

-Yerdeki kadının görüntüsü

-İtfaiye erinin kucağında bulunan bebeğin görüntüsü

-itfaiye erinin bebeği sağlık ekiplerine teslim etmesi

- Olay yerine gelen babanın bayılması

-Babanın ambulansla hastaneye kaldırılması

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Çıkan apartmandan görüntü

-Genel görüntüler



